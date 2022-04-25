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Деяким українцям роздадуть по 1000 доларів: хто може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 кві, 2022 14:35
Пропонуємо до обговорення:
Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України", Укрпошта, громадська організація TECHBUREAU за підтримки Мінцифри запустили проєкт допомоги українським виробництвам під час війни.
Дивися повний текст Деяким українцям роздадуть по 1000 доларів: хто може отримати
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