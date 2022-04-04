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У деяких українців забиратимуть
майно: як отримати...

У деяких українців забиратимуть майно: як отримати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 20:59

У деяких українців забиратимуть майно: як отримати...

Пропонуємо до обговорення:
Під час дії воєнного стану в Україні військові адміністрації можуть вилучати майно у громадян на свої військові потреби.

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У деяких українців забиратимуть майно: як отримати компенсацію
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 21:00

Образец акта надо было выложить, лучше даже заполненный образец. Еще ни у одного человека не видел такого акта. Называется пообещать, не значит сделать((((
m12345oleg
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Модератори: Ірина_, Модератор

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