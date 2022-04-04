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Як отримати спадщину в
умовах воєнного стану

Як отримати спадщину в умовах воєнного стану
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 18:19

Як отримати спадщину в умовах воєнного стану

Пропонуємо до обговорення:
Це пояснили в службі Безоплатної правової допомоги.

Дивися повний текст
Як отримати спадщину в умовах воєнного стану
R2
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