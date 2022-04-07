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В Україні зростає попит на валюту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 01 тра, 2022 17:41
Пропонуємо до обговорення:
Першого ж дня війни, розв'язаної росією проти України, Національний банк ухвалив Постанову №18, метою якої було взяти під жорсткий контроль ситуацію на валютному ринку країни. Для економії валютних ресурсів банків було заборонено продаж валюти населенню – як готівкової, так і безготівкової.
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