RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні зростає
попит на валюту

В Україні зростає попит на валюту
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 17:41

В Україні зростає попит на валюту

Пропонуємо до обговорення:
Першого ж дня війни, розв'язаної росією проти України, Національний банк ухвалив Постанову №18, метою якої було взяти під жорсткий контроль ситуацію на валютному ринку країни. Для економії валютних ресурсів банків було заборонено продаж валюти населенню – як готівкової, так і безготівкової.

Дивися повний текст
В Україні зростає попит на валюту
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97724
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor і 27 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Війна в Україні принесла виробнику Milka і чіпсів "Люкс"...
R2 » Чет 28 кві, 2022 17:01
5 873
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 кві, 2022 06:29
BIGor
Вартість продуктів у рф стрімко зростає: ціни на цукор...
R2 » Чет 07 кві, 2022 22:44
3 761
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 кві, 2022 19:35
vitaliian
Запрацював перший в Україні легальний криптопроцесинг
R2 » П'ят 08 кві, 2022 20:19
1 476
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 кві, 2022 20:19
Alex2007

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1762)
01.05.2022 19:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.