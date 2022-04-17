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Скільки українці платитимуть
за комуналку у травні...

Скільки українці платитимуть за комуналку у травні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 11:38

Скільки українці платитимуть за комуналку у травні...

Пропонуємо до обговорення:
Розповідаємо, скільки українці платитимуть за світло, газ та воду у травні 2022 року.

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Скільки українці платитимуть за комуналку у травні 2022 року: всі тарифи
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Опалення, хавка та алкоголь з ліками - ось чого варто боятися... :)
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