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АЗС підвищили ціни на пальне
слідом за рішенням Мінекономіки

АЗС підвищили ціни на пальне слідом за рішенням Мінекономіки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 тра, 2022 11:37

АЗС підвищили ціни на пальне слідом за рішенням Мінекономіки

Пропонуємо до обговорення:
Роздрібні мережі автозаправних станцій з 29 квітня по 2 травня підвищили ціни на пальне вслід за підвищенням урядом граничних торговельних надбавок на бензини та дизпаливо.

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АЗС підвищили ціни на пальне слідом за рішенням Мінекономіки
R2
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