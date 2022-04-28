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Названо розмір середньої
пенсії в Україні

Названо розмір середньої пенсії в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 тра, 2022 13:45

Названо розмір середньої пенсії в Україні

Пропонуємо до обговорення:
В Україні станом на 1 квітня 2022 року середній розмір пенсії становить 4370,45 гривень.

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Названо розмір середньої пенсії в Україні
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