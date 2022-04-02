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Борги за комуналку у квартирах,
у яких ніхто не живе

Борги за комуналку у квартирах, у яких ніхто не живе
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 08:11

Борги за комуналку у квартирах, у яких ніхто не живе

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів UBR голова Спілки споживачів Олег Попенко.

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Борги за комуналку у квартирах, у яких ніхто не живе
R2
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Почему могут списать? Должно быть - будут списаны.
alfa332017
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