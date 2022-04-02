Про це розповів UBR голова Спілки споживачів Олег Попенко.
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Борги за комуналку у квартирах, у яких ніхто не живе
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 08:11
Борги за комуналку у квартирах, у яких ніхто не живе
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Дивися повний текст
Борги за комуналку у квартирах, у яких ніхто не живе
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