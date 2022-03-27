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На відновлення української
економіки піде від 5 до 10...

На відновлення української економіки піде від 5 до 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 08:31

На відновлення української економіки піде від 5 до 10...

Пропонуємо до обговорення:
Війна забрала понад 50% ВВП України та для того, щоб компенсувати ці втрати, економіка має щорічно зростати на 15% протягом 5 років, на 7% – протягом 10 років.

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На відновлення української економіки піде від 5 до 10 років — прогноз
R2
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 08:31

Уберите налоги и государство - пойдут инвестиции. Гена сказал лет на 40. Тогда будет толк. Иначе - могила.
3x2x3x2
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 08:38

  3x2x3x2 написав:Уберите налоги и государство - пойдут инвестиции. Гена сказал лет на 40. Тогда будет толк. Иначе - могила.

Пук в пустоту
Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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