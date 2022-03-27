Війна забрала понад 50% ВВП України та для того, щоб компенсувати ці втрати, економіка має щорічно зростати на 15% протягом 5 років, на 7% – протягом 10 років.
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На відновлення української економіки піде від 5 до 10 років — прогноз
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Додано: Суб 07 тра, 2022 08:31
На відновлення української економіки піде від 5 до 10...
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Дивися повний текст
На відновлення української економіки піде від 5 до 10 років — прогноз
Додано: Суб 07 тра, 2022 08:31
Уберите налоги и государство - пойдут инвестиции. Гена сказал лет на 40. Тогда будет толк. Иначе - могила.
Додано: Суб 07 тра, 2022 08:38
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