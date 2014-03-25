Нужен Инвестор,Либо Спонсор Сайту "Украинский Web-АгроБазар"

Приветствую Вас!На Элитном домене Agronomy.men Создан сайт Восстребованной
Тематики -Украинский Web-Агробазар,На Котором Каждый Желающий Может Сообщить о
Намерении Купить,Либо Продать Любую Агропродукцию на Украине (В Виде Темы,либо
Сообщения)-Это сайт форум,Состоящий Из Разделов,Соответствующих областям Украины,и
Из Подразделов по Видам Агропродукции,и Конкретной Агропродукции-Этому сайту Нужен
Предприниматель,или Компания-Инвестор,либо Спонсор-Контактная Почта:
IdeasMan.Site@Gmail.com ,также Продаётся Домен Сайта,Отлично Подходящий Для Создания
Всеевразийского Интернет-Магазина: Eurasian.Store (Евразийский.магазин)-Цена 90000$
без торга-Если Покупатель Данного Домена-Солидная Компания/Предприниматель,я могу
Сначала Переоформить-Передать Данный Домен-Потом Оплата (Контактная Почта:
IdeasMan.Site@Gmail.com),Также Есть Выгодная Идея-Проект -Нужен Инвестор Для
Создания WebCasino На Бомбовски Подходящем Для Этого Домена Сайта: WebCasino.Men
:1)Деньги На это (Бизнес-план не создавал-будем его создавать,и считать сколько
тнужно денег с Инвестором),2)WebCasino (Первая часть Данного Домена-Это
Понятно-Это-ВебКазино,А Вторая Часть названия Данного Домена- MEN ,Соответственно,И
Само Казиноo Будет Называться "MEN" ),Соответственно-Второе-Нужно Создать Компанию
"ВебКазино Мен",Удачи Всем в Добрых Делах-Украина Победит!