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на тему Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій

Додано: Суб 07 тра, 2022 16:33 Ищу инвестициы для розшырения транспортной копаниы Текущее состояние

Проект находиться в ожидание инвестиций. Сотрудничество с компанией заказчиком обговорено. Опыт в данной сфере есть.

Рынок

Рынок в Украине с грузоперевозками набирает рентабельность и растёт, плюс открылись возможности работы с Европой.

Проблема или Возможность

Проблемы какие могут быть, это нехватка водителей (при больших инвестициях) может быть такое что не сразу найдутся адекватные водителя! Заболевание водителя, невозможность управлять транспортным средством. Поломка грузового авто

Решение (Продукт или Услуга)

Грузоперевозки мясной продукции, автомобилями рефрижератор. Сотрудничество с крупной компанией по реализации мяса курятины, которая есть лидером продаж своей продукции в Украине и на данный момент производит реализацию своей продукции в Европу.



Инвестиции нужны для закупки грузовых авто грузоподъёмностью 20 тонн, с прицепом рефрижератор, экологического стандарта не ниже Euro-5. Автомобили будут в первое время производить доставку товара с Канева Черкасской области и с Ладыжин Винницкой области по территории Украины. В дальнейшем и на Европу.

Конкуренты

Конкуренты на данном рынке есть. Но мы всех обойдём своими амбициями, стремлением, и будем в топ лучших и крупных перевозчиков в Украине.

Преимущества или дифференциаторы

На данный момент есть возможность сотрудничать с крупной компанией по производству мяса курятины в Украине. Так же параллельно можно договариваться, с другими заводами, например по производству молочных продуктов.

Финансы

Пример берём средние доходы. Заказ Киёв-Ивано-Франковск 605 км

Заказчик платит 18000 грн (29грн/км)

Расход на топливо: 35л на 100 км расход. 605 км ~ 210 л*35 грн=7350 грн.

Амортизация: 550 грн

Зп водителя: 1000 грн

Налог: 900 грн (3 групп налогообложение 5%)

Чистой прибили: 8200 грн.

По плану в среднем водитель должен делать 4 поездки за неделю. 8200 грн*4 = 32800 грн за неделю. Месяц 131200 грн.

Бизнес-модель

В основе заложено построить крупную компанию работающая с лидером по производстве мяса в Украине.

Целевое назначение инвестиций

Деньги от инвестора идут на покупку грузового авто (тягача) и прицепа.

Стоимость авто (тягача)от 2008 року начинается от 17 000$

Стоимость прицепа рефрижератора от 15 000$

Предложение инвестору

Предложение инвестору 60% от сумы прибыли за месяц. То есть если выше были цифры в среднем 131200 грн в месяц. С этого доля инвестора 78200 грн.

Доля инвестора состоит из 60% от суммы прибыли.

Команда или Руководство



Риски

Риски есть только в форс-мажорных обстоятельствах, такие как: заболевание водителя, поломка авто. В любом случаи если работы не будет или перевозки будут не рентабельные, делаем продажу авто и возвращаются деньги инвестору. konstantynbizanov

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