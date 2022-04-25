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Світ вступає в епоху «дорогого
долара»: що українцям...

Світ вступає в епоху «дорогого долара»: що українцям...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 15:41

Світ вступає в епоху «дорогого долара»: що українцям...

Пропонуємо до обговорення:
Глобальна валютна система входить у так званий період «дорогого долара».

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Світ вступає в епоху «дорогого долара»: що українцям робити з валютою
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 15:41

"Простым украинцам эксперт советует запасти несколько сот долларов «под подушкой» и пока не продавать накопления в этой валюте"
Только эксперт настоящий стратег и не уточняет, как запасать доллары, когда безналичная покупка запрещена, а наличная разрешена достаточно условно. Но за оптимизм, что сейчас день ещё недостаточно чёрный, чтобы продавать доллары, спасибо.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 17:03

В обменках доллар есть
ivavictory2107
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 17:15

Re: Світ вступає в епоху «дорогого долара»: що українцям...

Стоимость в обменках Киева сейчас~34 гривны.Есть смысл покупать?
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 22:37

Ну это всем понятно. Если при закрытом рынке доллар 33, то что будет когда он откроется, инфляция, дефляция и т.д. начнут оказывать своё воздействие, то уе улетит ту зе мун!
eastman_best
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 06:19

  lubarec написав:Есть смысл покупать?

«Долар зміцнюється майже до всіх іноземних валют. Це відбувається тому, що змінюється монетарна політика, яку проводить Федеральна резервна система Сполучених Штатів Америки», — говорить експерт.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 07:24

  _hunter написав:
  lubarec написав:Есть смысл покупать?

«Долар зміцнюється майже до всіх іноземних валют. Це відбувається тому, що змінюється монетарна політика, яку проводить Федеральна резервна система Сполучених Штатів Америки», — говорить експерт.

На самом деле нам безразлично сколько стоит американский доллар за японские иены или новозеландский доллар :lol:
Но для нас важно, что "эпоха дорогого доллара" это№;%:
1 - период высокой долларовой инфляции
2 - ставки по депозитам престанут быть на уровне 0,01%

ИТОГО, послушали "эксперда" и сделали наоборот :lol: - достали доллары из под матраца и либо что-то купили (завтра будет подорожает) либо отнесли на депозит (пока что краткосрочный, завтра ставка вырастет бОльше)
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 10:25

  nekefer написав:
  _hunter написав:
  lubarec написав:Есть смысл покупать?

«Долар зміцнюється майже до всіх іноземних валют. Це відбувається тому, що змінюється монетарна політика, яку проводить Федеральна резервна система Сполучених Штатів Америки», — говорить експерт.

На самом деле нам безразлично сколько стоит американский доллар за японские иены или новозеландский доллар :lol:
Но для нас важно, что "эпоха дорогого доллара" это№;%:
1 - период высокой долларовой инфляции
2 - ставки по депозитам престанут быть на уровне 0,01%

ИТОГО, послушали "эксперда" и сделали наоборот :lol: - достали доллары из под матраца и либо что-то купили (завтра будет подорожает) либо отнесли на депозит (пока что краткосрочный, завтра ставка вырастет бОльше)

1.Підняття ставки ФРС якраз веде до зменшення інфляції долара.
2. Ну зміняться з 0,01% до 0,5% - що це змінить?
ИТОГО, покупка ТОВАРУ вигідна ЗАВЖДИ!, це порада для дурників. Якщо вам потрібен товар, то завжди краще його купити, ніж тримати гроші і чекати. "отнесли на депозит" - дивись п.2.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 11:53

Вибачте за дивне для багатьох питання...Але коли зараз відкрити депозит в доларах.У банк вже потрібно приходити з доларами щоб їх положити на валютний депозит.Чи з гривнями? і банк конвертує в долари? Останній варіант кращий би був..курс більш вигідний...
rostik
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 14:50

Подъем ставок не есть хорошо
konjkov_il29
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