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Світ вступає в епоху «дорогого
долара»: що українцям...

Світ вступає в епоху «дорогого долара»: що українцям...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 14:55

  rostik написав:Вибачте за дивне для багатьох питання...Але коли зараз відкрити депозит в доларах.У банк вже потрібно приходити з доларами щоб їх положити на валютний депозит.Чи з гривнями? і банк конвертує в долари? Останній варіант кращий би був..курс більш вигідний...

Собственно, как и раньше: только со своими долларами. Наличными или безналичными. Пару месяцев назад в Укргазбанке была лазейка, что позволяли под депозит покупать доллары за гривну, но это шло по пункту "банкам на территории с риском оккупации разрешено продавать наличную валюту", имело сомнительную разрешённость и вряд ли сейчас получится в неё проникнуть, если находишься в местах благополучнее Харькова.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 16:35

Re: Світ вступає в епоху «дорогого долара»: що українцям...

  andrijk777 написав:1.Підняття ставки ФРС якраз веде до зменшення інфляції долара.
2. Ну зміняться з 0,01% до 0,5% - що це змінить?
ИТОГО, покупка ТОВАРУ вигідна ЗАВЖДИ!, це порада для дурників. Якщо вам потрібен товар, то завжди краще його купити, ніж тримати гроші і чекати. "отнесли на депозит" - дивись п.2.

1 то все теория, а практика такова, что ближайшие 3-4 года инфляция будет намного выше средней
2 не 0.5, а 2.0, ближе к 3.0 в США и куда выше в украинском банке.

не хотите товары? мало %? ну смотрите тогда как ваши сбережения тают в "сильном долларе" под подушкой :lol:
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 16:51

  nekefer написав:
  andrijk777 написав:1.Підняття ставки ФРС якраз веде до зменшення інфляції долара.
2. Ну зміняться з 0,01% до 0,5% - що це змінить?
ИТОГО, покупка ТОВАРУ вигідна ЗАВЖДИ!, це порада для дурників. Якщо вам потрібен товар, то завжди краще його купити, ніж тримати гроші і чекати. "отнесли на депозит" - дивись п.2.

1 то все теория, а практика такова, что ближайшие 3-4 года инфляция будет намного выше средней
2 не 0.5, а 2.0, ближе к 3.0 в США и куда выше в украинском банке.

не хотите товары? мало %? ну смотрите тогда как ваши сбережения тают в "сильном долларе" под подушкой :lol:

1. Це і теорія і практика. Інфляція(долара) буде не тому що міняється ставка ФРС, а тому що "хтось" надрукував багато доларів в попередні роки.
Але я ось одного не розумію - яке відношення до нас(українців) має інфляція долара? Для нас важлива інфляція гривні і курс долара. Інфляція долара мізерно впливає на інфляцію гривні в середній перспективі(роки).
2. 2.0 чи 3.0 це звичайно дуже багато.

Так, мені підходить подушка. Мені важливіша ліквідність і надійність ніж 2% в рік. Якщо є бажання депозиту - то по-моєму набагато вигідніше відкривати депозит в гривні ніж в доларі. А купити товар - я вже писав, це порада для дурачків.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 17:11

Re: Світ вступає в епоху «дорогого долара»: що українцям...

  andrijk777 написав:1. Це і теорія і практика. Інфляція(долара) буде не тому що міняється ставка ФРС, а тому що "хтось" надрукував багато доларів в попередні роки.
Але я ось одного не розумію - яке відношення до нас(українців) має інфляція долара? Для нас важлива інфляція гривні і курс долара. Інфляція долара мізерно впливає на інфляцію гривні в середній перспективі(роки).
2. 2.0 чи 3.0 це звичайно дуже багато.

Так, мені підходить подушка. Мені важливіша ліквідність і надійність ніж 2% в рік. Якщо є бажання депозиту - то по-моєму набагато вигідніше відкривати депозит в гривні ніж в доларі. А купити товар - я вже писав, це порада для дурачків.

ну мы ведь не говорим о миллионерах долларовых? Для остальных людей доллар это прежде всего средство сбережения, накопления, например на автомобиль и может кто-то на айМак. Собственно автомобиль и электроника как раз и будет дорожать, в долларах. Так что возможно имеет смысл купить машину чуть дешевле желаемой сейчас, чем потом только половину
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 17:34

  nekefer написав:Так что возможно имеет смысл купить машину чуть дешевле желаемой сейчас, чем потом только половину

Для такого випадку є кредит.
Не зовсім розумію до чого тут "інфляція долара" як вагомий чинник. Цей чинник має мізерний вплив на ціну авто.
І ось вам статистика: інфляція долара за останні 25 років(в середньому): 2,3% річних.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 18:07

  andrijk777 написав:Для такого випадку є кредит.

Если есть. Сейчас украинские банки по понятным причинам не жаждут физиков кредитовать :P Кое-какие варианты ещё есть, но уже далеко не так радостно и обильно, как раньше.

  andrijk777 написав:І ось вам статистика: інфляція долара за останні 25 років(в середньому): 2,3% річних.

А за пару последних? А в будущем? Вроде, как, речь о покупке, которую только предполагается сделать, а не сделанной 20 лет назад.
Так-то гривня тоже довольно значительное число лет была, например, по 8.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 20:13

  andrijk777 написав:
  nekefer написав:Так что возможно имеет смысл купить машину чуть дешевле желаемой сейчас, чем потом только половину

Для такого випадку є кредит.
Не зовсім розумію до чого тут "інфляція долара" як вагомий чинник. Цей чинник має мізерний вплив на ціну авто.
І ось вам статистика: інфляція долара за останні 25 років(в середньому): 2,3% річних.

один ест мясо, другой капусту, в среднем голубцы :lol:
последний индекс потребительских цен в США год к году составил 8,5%, самый высокий темп роста ДОЛЛАРОВЫХ цен за последние 40 лет!!
удачи в хранении наличных под подушкой
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 00:49

  nekefer написав:последний индекс потребительских цен в США год к году составил 8,5%, самый высокий темп роста ДОЛЛАРОВЫХ цен за последние 40 лет!!

8,5%, а ви пропонуєте депозит під 2-3%. :D :D :D
Геніальне капіталовкладення.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:14

Re: Світ вступає в епоху «дорогого долара»: що українцям...

умные люди говорят что уже через полгода фрс будет понижать ставку, снова включит печатный станок чтобы выйти из кризиса в который мир погрузится осенью
это значит только одно - ИНФЛЯЦИЯ жуткая по всему миру
и конечно же падение депозитных ставок по баксу, рост стоимости долларовых облигаций с фиксированным купоном, и снижение доллара относительно других мировых валют
хотя теоретики могут верить во что им нравится и копить баксы под подушкой

nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:56

Re: Світ вступає в епоху «дорогого долара»: що українцям...

  nekefer написав:и конечно же падение депозитных ставок по баксу

Лежачий - впасти не може!©)))
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