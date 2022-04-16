Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
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Виїзд чоловіків за кордон: Шмигаль прокоментував можливість скасування заборони
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Додано: Пон 09 тра, 2022 13:46
Виїзд чоловіків за кордон: Шмигаль прокоментував...
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Виїзд чоловіків за кордон: Шмигаль прокоментував можливість скасування заборони
Додано: Пон 09 тра, 2022 14:08
за коммуналку как платить?-цены выросли в разы -в моём городе работы нет- что делать как жить людям Шмыгаля не волнует
Додано: Пон 09 тра, 2022 15:48
Он тут каким боком?
Тут другой вопрос: нафига один из вопросов из длинного интервью в отдельную статью/новость вынесли?..
Додано: Вів 10 тра, 2022 11:22
Цікава ситуація: співаки їздять Європою з концертами, спортсмени їздять на змагання. А звичайному "Миколі" на заробки чи в інших справах зась. Чи його заробітки менш важливі?
Додано: Вів 10 тра, 2022 18:30
От военных этот вопрос не зависит вообще. Не военные решают, кого выпускать из страны.
Очередная попытка набросить лапши электорату в стиле "это все злые бояре".
А мантра о 17% представляется просто откровенной ложью. Ибо пан Шмыгаль не может не знать о том насколько рухнули фискальные сборы.
Опять же, выехало по данным ООН около 15% населения, еще несколько пополнили ряды армии и теробороны. Да при всего семнадцатипроцентной просадке народ жаловался бы не на отсутствие работы, а сам диктовал бы ЗП работодателям.
Короче, лапша все эти цифры.
Додано: Сер 11 тра, 2022 06:23
У Президента _военное звание_ -- Верховный главнокомандующий. Он, собственно, и продлевает ВП. Рада -- продление поддерживает.
Все запреты -- просто следствие ВП.
От кого "этот вопрос не зависит вообще" -- так это от Шмыгаля.
Додано: Сер 11 тра, 2022 19:55
Додано: Сер 11 тра, 2022 19:57
так, взяв би наявав петицію, щоб форумчане підтримали! ніт, сиде, сосе від бюджету по 90 тис у місяць і вумнічае...
оно, люди питали, як їм жити без роботи, дай їм свою адресу і підтримай матеріально!
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