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Виїзд чоловіків за кордон:
Шмигаль прокоментував...

Виїзд чоловіків за кордон: Шмигаль прокоментував...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 13:46

Виїзд чоловіків за кордон: Шмигаль прокоментував...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Виїзд чоловіків за кордон: Шмигаль прокоментував можливість скасування заборони
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 13:46

А деньги зарабатывать где? В Украине работы нет.
alex7gk
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 14:08

за коммуналку как платить?-цены выросли в разы -в моём городе работы нет- что делать как жить людям Шмыгаля не волнует
gering
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 15:48

  gering написав:что делать как жить людям Шмыгаля не волнует

Он тут каким боком?
Тут насправді військові приймають рішення

https://www.rbc.ua/ukr/news/denis-shmyg ... 09624.html
Тут другой вопрос: нафига один из вопросов из длинного интервью в отдельную статью/новость вынесли?..
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 11:22

Цікава ситуація: співаки їздять Європою з концертами, спортсмени їздять на змагання. А звичайному "Миколі" на заробки чи в інших справах зась. Чи його заробітки менш важливі?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 18:30

От военных этот вопрос не зависит вообще. Не военные решают, кого выпускать из страны.
Очередная попытка набросить лапши электорату в стиле "это все злые бояре".
А мантра о 17% представляется просто откровенной ложью. Ибо пан Шмыгаль не может не знать о том насколько рухнули фискальные сборы.
Опять же, выехало по данным ООН около 15% населения, еще несколько пополнили ряды армии и теробороны. Да при всего семнадцатипроцентной просадке народ жаловался бы не на отсутствие работы, а сам диктовал бы ЗП работодателям.
Короче, лапша все эти цифры.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 06:23

  antey1969 написав:От военных этот вопрос не зависит вообще. Не военные решают, кого выпускать из страны.
\\\

У Президента _военное звание_ -- Верховный главнокомандующий. Он, собственно, и продлевает ВП. Рада -- продление поддерживает.
Все запреты -- просто следствие ВП.
Згідно зі статтею 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію заборона виїзду за межі України громадян України чоловічої статі віку від 18 до 60 років років \\\

От кого "этот вопрос не зависит вообще" -- так это от Шмыгаля. :wink:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 19:55

  gering написав:за коммуналку как платить?-цены выросли в разы -в моём городе работы нет- что делать как жить людям Шмыгаля не волнует

нічого не рекомендую - скажу два слова - вила і знайдіть адресу "шмигалів"...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 19:57

  _hunter написав:
  antey1969 написав:От военных этот вопрос не зависит вообще. Не военные решают, кого выпускать из страны.
\\\

У Президента _военное звание_ -- Верховный главнокомандующий. Он, собственно, и продлевает ВП. Рада -- продление поддерживает.
Все запреты -- просто следствие ВП.
Згідно зі статтею 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію заборона виїзду за межі України громадян України чоловічої статі віку від 18 до 60 років років \\\

От кого "этот вопрос не зависит вообще" -- так это от Шмыгаля. :wink:

так, взяв би наявав петицію, щоб форумчане підтримали! ніт, сиде, сосе від бюджету по 90 тис у місяць і вумнічае...

оно, люди питали, як їм жити без роботи, дай їм свою адресу і підтримай матеріально!
change_pm
 
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