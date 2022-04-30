У період дії кредитних канікул понад 70% клієнтів monobank продовжували вносити обов'язкові платежі за кредитними картками.
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Гороховський пояснив, чому monobank зберіг відсотки за кредитами під час війни
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Додано: Пон 09 тра, 2022 19:06
Гороховський пояснив, чому monobank зберіг відсотки...
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Гороховський пояснив, чому monobank зберіг відсотки за кредитами під час війни
Додано: Пон 09 тра, 2022 19:07
Монобанк - марадеры, заставляющие украинцев голодать и платить проценты банку
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