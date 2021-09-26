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Нужен Спонсор для сайта-форума
Киевский Клуб - Kievskiy.Club

Нужен Спонсор для сайта-форума Киевский Клуб - Kievskiy.Club
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 19:46

Нужен Спонсор для сайта-форума Киевский Клуб - Kievskiy.Club

Приветствую Вас!Ищу Спонсора для сайта-форума Киевский Клуб - Kievskiy.Club ,предназначеного для знакомства (Данный раздел Разбит по районам Киева),и общения Киевлян,и других пользователей на темы:общение коллег,общение по интересам,бизнес-общение,продам-куплю в Киеве разное,продам-куплю автомобиль,недвижимость в Киеве и области,Общение богемы.Спонсор Нужен Солидный,и постоянный-Логотип спонсора будет Размещён внизу сайта (могу создать блог сайта специально под спонсора,где Он Размещал бы Свои статьи),Удачи Всем Добрым Людям!
IdeasMan
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