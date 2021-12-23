Українці, які через війну спішно виїхали за кордон, часто стикаються в чужій країні з тим, що термін дії їхнього закордонного паспорта спливає.
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Як продовжити термін дії біометричного паспорта у Чехії
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Додано: Пон 09 тра, 2022 20:53
Як продовжити термін дії біометричного паспорта у Чехії
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Дивися повний текст
Як продовжити термін дії біометричного паспорта у Чехії
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