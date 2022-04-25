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Єврономери: як ввезти авто
українцям призовного віку

Єврономери: як ввезти авто українцям призовного віку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 21:13

Єврономери: як ввезти авто українцям призовного віку

Пропонуємо до обговорення:
У період воєнного стану чоловіки призовного віку не можуть залишати територію України. Тут постає питання, як ввезти автомобіль на іноземній реєстрації без участі третіх осіб.

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Єврономери: як ввезти авто українцям призовного віку
R2
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