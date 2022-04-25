У період воєнного стану чоловіки призовного віку не можуть залишати територію України. Тут постає питання, як ввезти автомобіль на іноземній реєстрації без участі третіх осіб.
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Єврономери: як ввезти авто українцям призовного віку
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Додано: Пон 09 тра, 2022 21:13
Єврономери: як ввезти авто українцям призовного віку
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Єврономери: як ввезти авто українцям призовного віку
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