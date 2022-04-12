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У Львові чоловік за 7 тисяч
доларів продавав фейкові...

У Львові чоловік за 7 тисяч доларів продавав фейкові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 07:11

У Львові чоловік за 7 тисяч доларів продавав фейкові...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Національна поліція України.

Дивися повний текст
У Львові чоловік за 7 тисяч доларів продавав фейкові документи для виїзду за кордон
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 07:11

Совок дырявый. Кто бы мог подумать, что свои же закроют. Из-за этих тупейших законов, те кто уже выехал, не могут вернутся. Тк не выпустят, если понадобится свалить срочно.
oknerbob
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Модератори: Ірина_, Модератор

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