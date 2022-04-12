Про це пише Національна поліція України.
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У Львові чоловік за 7 тисяч доларів продавав фейкові документи для виїзду за кордон
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Додано: Вів 10 тра, 2022 07:11
У Львові чоловік за 7 тисяч доларів продавав фейкові...
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У Львові чоловік за 7 тисяч доларів продавав фейкові документи для виїзду за кордон
Додано: Вів 10 тра, 2022 07:11
Совок дырявый. Кто бы мог подумать, что свои же закроют. Из-за этих тупейших законов, те кто уже выехал, не могут вернутся. Тк не выпустят, если понадобится свалить срочно.
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