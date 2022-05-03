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На зарплати в Україні чекає
обвал: хто зможе заробляти...

На зарплати в Україні чекає обвал: хто зможе заробляти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 09:12

На зарплати в Україні чекає обвал: хто зможе заробляти...

Пропонуємо до обговорення:
Зарплати в будь-якому разі будуть дуже низькими.

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На зарплати в Україні чекає обвал: хто зможе заробляти більше
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 09:12

Вот за такие статьи создающие панику и понижающие боевой дух надо привлекать к уголовной ответственности
alex7gk
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 09:22

  alex7gk написав:Вот за такие статьи создающие панику и понижающие боевой дух надо привлекать к уголовной ответственности


Кого - робота новин R2?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 09:48

  Investor_K написав:
  alex7gk написав:Вот за такие статьи создающие панику и понижающие боевой дух надо привлекать к уголовной ответственности


Кого - робота новин R2?

Про це пише «Сьогодні» з посиланням на експерта, аналітика компанії Esperio Олександра Болтяна.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 10:07

Re: На зарплати в Україні чекає обвал: хто зможе заробляти..

оценка востребованности профессий - конечно бред

то, что какое время будут проблемы с уровнем зп - это факт. так и живем.
Shaman
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