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Чому треба повернути обмеження суми відшкодування вкладів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 тра, 2022 11:13
Пропонуємо до обговорення:
На час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування на вклади фізичних осіб та ФОП в українських банках поширюються 100% гарантії Фонду гарантування вкладів.
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Додано: Сер 11 тра, 2022 11:13
не виходить тирити...
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