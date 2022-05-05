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Чому треба повернути обмеження
суми відшкодування вкладів

Чому треба повернути обмеження суми відшкодування вкладів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 11:13

Чому треба повернути обмеження суми відшкодування вкладів

Пропонуємо до обговорення:
На час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування на вклади фізичних осіб та ФОП в українських банках поширюються 100% гарантії Фонду гарантування вкладів.

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Чому треба повернути обмеження суми відшкодування вкладів
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 11:13

не виходить тирити...
2germ2
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