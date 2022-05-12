У нас є:
Сайт -
Команда -
Ідея -
Розробка вже ведеться.
Нам не вистачає надійного партнера та зовсім невеликої інвестиції.
Згода?)
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Чет 12 тра, 2022 03:15
Український крипто-проект
Давайте створимо класний, успішний, а головне український криптопроект?
У нас є:
Сайт -
Команда -
Ідея -
Розробка вже ведеться.
Нам не вистачає надійного партнера та зовсім невеликої інвестиції.
Згода?)
|