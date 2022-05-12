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Український крипто-проект
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 03:15

Український крипто-проект

Давайте створимо класний, успішний, а головне український криптопроект?
У нас є:
Сайт - https://chesspolygon.com/ua/
Команда - https://chesspolygon.com/ua/team
Ідея - https://chesspolygon.com/ua/whitepaper#idea
Розробка вже ведеться.
Нам не вистачає надійного партнера та зовсім невеликої інвестиції.
Згода?)
dmykovua
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