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Київське метро відмовиться
від вагонів російського...

Київське метро відмовиться від вагонів російського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 07:18

Київське метро відмовиться від вагонів російського...

Пропонуємо до обговорення:
КП «Київський метрополітен» планує відмовитися від вагонів російського виробництва.

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Київське метро відмовиться від вагонів російського виробництва
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 07:58

Так ВСЕ ТАКИ отказаться или таблички поменять - деньги отмыть)))) Меняйте все вагоны на НОВЫЕ крюковского завода, а то типа модернизация - ТЬФУ НА ВАС, ЕЩЕ РАЗ(((((((
m12345oleg
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