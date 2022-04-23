КП «Київський метрополітен» планує відмовитися від вагонів російського виробництва.
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Київське метро відмовиться від вагонів російського виробництва
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 07:18
Київське метро відмовиться від вагонів російського...
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Київське метро відмовиться від вагонів російського виробництва
Додано: П'ят 13 тра, 2022 07:18
Не зрозуміло навіщо відмовлятись від працюючого обладнання і закуповувати нове!!!! 90 відсотків вагонів росіїські і хай працюють, поки здатні. Більше повірю, що хтось на хвилі патріотизму зловив хайп і хоче підзаробити на киянах і міському бюджеті. Краще міст добудуйте. Ганьба ініціаторам такої ідеї.
Додано: П'ят 13 тра, 2022 07:58
Так ВСЕ ТАКИ отказаться или таблички поменять - деньги отмыть)))) Меняйте все вагоны на НОВЫЕ крюковского завода, а то типа модернизация - ТЬФУ НА ВАС, ЕЩЕ РАЗ(((((((
Додано: П'ят 13 тра, 2022 09:41
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