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ВР ухвалила закон про роботу
приватних виконавців під...

ВР ухвалила закон про роботу приватних виконавців під...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 11:20

ВР ухвалила закон про роботу приватних виконавців під...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада прийняла закон щодо внесення змін до деяких законів щодо діяльності приватних виконавців на час воєнного стану.

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ВР ухвалила закон про роботу приватних виконавців під час воєнного стану
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 11:20

приватні виконавці повинні бути на фронті..
2germ2
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