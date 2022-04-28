Верховна Рада прийняла закон щодо внесення змін до деяких законів щодо діяльності приватних виконавців на час воєнного стану.
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ВР ухвалила закон про роботу приватних виконавців під час воєнного стану
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 11:20
ВР ухвалила закон про роботу приватних виконавців під...
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ВР ухвалила закон про роботу приватних виконавців під час воєнного стану
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