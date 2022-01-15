Економіка України, яка падає через розв'язану Росію війну, швидко відновиться завдяки підтримці країн-союзників.
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Українська економіка відновиться швидко — ВП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 19:30
Українська економіка відновиться швидко — ВП
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Українська економіка відновиться швидко — ВП
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