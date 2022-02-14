Інфляція у Франції у квітні прискорилась до 4,8% у річному вимірі після 4.5% у березні - це максимальний рівень з листопада 1985 року.
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Інфляція у Франції у квітні сягнула максимуму з 1985 року
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 19:31
Інфляція у Франції у квітні сягнула максимуму з 1985 року
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Інфляція у Франції у квітні сягнула максимуму з 1985 року
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