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Інфляція у Франції у квітні
сягнула максимуму з 1985 року

Інфляція у Франції у квітні сягнула максимуму з 1985 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 19:31

Інфляція у Франції у квітні сягнула максимуму з 1985 року

Пропонуємо до обговорення:
Інфляція у Франції у квітні прискорилась до 4,8% у річному вимірі після 4.5% у березні - це максимальний рівень з листопада 1985 року.

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Інфляція у Франції у квітні сягнула максимуму з 1985 року
R2
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