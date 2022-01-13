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Парламент повернув відповідальність
за несплату податків

Парламент повернув відповідальність за несплату податків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 19:33

Парламент повернув відповідальність за несплату податків

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада внесла зміни до Податкового кодексу, які повертають відшкодування податку на додану вартість, а також відповідальність за несплату податків, фактично скасовану після початку повномасштабної війни.

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Парламент повернув відповідальність за несплату податків
R2
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