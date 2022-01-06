Шахраї продовжують дурити власників криптовалюти, змушуючи їх добровільно розлучатися зі своїми «кровними».
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Фальшиві відео з Ілоном Маском принесли шахраям $1,3 млн
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 20:46
Фальшиві відео з Ілоном Маском принесли шахраям $1,3 млн
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Фальшиві відео з Ілоном Маском принесли шахраям $1,3 млн
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