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Фальшиві відео з Ілоном Маском
принесли шахраям $1,3 млн

Фальшиві відео з Ілоном Маском принесли шахраям $1,3 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 20:46

Фальшиві відео з Ілоном Маском принесли шахраям $1,3 млн

Пропонуємо до обговорення:
Шахраї продовжують дурити власників криптовалюти, змушуючи їх добровільно розлучатися зі своїми «кровними».

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Фальшиві відео з Ілоном Маском принесли шахраям $1,3 млн
R2
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