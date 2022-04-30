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Гороховський пояснив, чому
monobank зберіг відсотки...

Гороховський пояснив, чому monobank зберіг відсотки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 21:23

Гороховський пояснив, чому monobank зберіг відсотки...

Пропонуємо до обговорення:
У період дії кредитних канікул понад 70% клієнтів monobank продовжували вносити обов'язкові платежі за кредитними картками.

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Гороховський пояснив, чому monobank зберіг відсотки за кредитами під час війни
R2
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