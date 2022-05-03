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Найбільший виробник легкових
авто в Україні відновлює...

Найбільший виробник легкових авто в Україні відновлює...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 01:40

Найбільший виробник легкових авто в Україні відновлює...

Пропонуємо до обговорення:
На Закарпатті завод компанії «Єврокар», що є офіційним дистрибутором автомобілів ŠKODA в Україні, відновив прийом замовлень і в червні запускає виробництво.

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Найбільший виробник легкових авто в Україні відновлює роботу заводу
R2
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