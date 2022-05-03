На Закарпатті завод компанії «Єврокар», що є офіційним дистрибутором автомобілів ŠKODA в Україні, відновив прийом замовлень і в червні запускає виробництво.
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Найбільший виробник легкових авто в Україні відновлює роботу заводу
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Додано: Суб 14 тра, 2022 01:40
Найбільший виробник легкових авто в Україні відновлює...
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Дивися повний текст
Найбільший виробник легкових авто в Україні відновлює роботу заводу
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