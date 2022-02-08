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Зеленський продав на аукціоні свій бейсбольний м'яч за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 14 тра, 2022 01:42
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський продав свій бейсбольний м'яч на аукціоні. За м'яч із автографом покупець заплатив 50 тис. доларів (майже 1,5 млн грн). Виручені кошти направлено на допомогу Україні.
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Ірина_, Модератор
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