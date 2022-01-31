RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Експорт електроенергії
допоможе Європі зменшити...

Експорт електроенергії допоможе Європі зменшити...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 14:17

Експорт електроенергії допоможе Європі зменшити...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв’ю Forbes.

Дивися повний текст
Експорт електроенергії допоможе Європі зменшити споживання газу та вугілля рф - міністр
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97784
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як замовити та отримати картку monobank в Європі:...
R2 » Пон 04 кві, 2022 11:46
1 484
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 кві, 2022 11:46
summacut
Мінімальний розмір оплати праці в Європі у 2022 році...
R2 » Суб 12 лют, 2022 14:47
8 2641
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 лют, 2022 15:44
chipmunk
Купити ноутбук, оновити лук: допоможе кредит Smart від...
R2 » Пон 31 січ, 2022 19:22
2 241
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 лют, 2022 11:04
Moneyveo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.