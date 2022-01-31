Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв’ю Forbes.
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Експорт електроенергії допоможе Європі зменшити споживання газу та вугілля рф - міністр
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Додано: Суб 14 тра, 2022 14:17
Експорт електроенергії допоможе Європі зменшити...
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Дивися повний текст
Експорт електроенергії допоможе Європі зменшити споживання газу та вугілля рф - міністр
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