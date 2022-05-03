Інвестиції - це ризик. Зрештою життя - також ризик, а як ми бачимо з останніх подій, ризик війни - це серйозніше, ніж будь-які фінансові негаразди.
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Куди українцям інвестувати під час війни, і як захистити свої резерви
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 14 тра, 2022 14:18
Куди українцям інвестувати під час війни, і як захистити...
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Дивися повний текст
Куди українцям інвестувати під час війни, і як захистити свої резерви
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