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Куди українцям інвестувати під
час війни, і як захистити...

Куди українцям інвестувати під час війни, і як захистити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 14:18

Куди українцям інвестувати під час війни, і як захистити...

Пропонуємо до обговорення:
Інвестиції - це ризик. Зрештою життя - також ризик, а як ми бачимо з останніх подій, ризик війни - це серйозніше, ніж будь-які фінансові негаразди.

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Куди українцям інвестувати під час війни, і як захистити свої резерви
R2
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