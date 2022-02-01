RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Cергій Тігіпко: «Підтримка
армії – наше найважливіше...

Cергій Тігіпко: «Підтримка армії – наше найважливіше...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 14:22

Cергій Тігіпко: «Підтримка армії – наше найважливіше...

Пропонуємо до обговорення:
Cергій Тігіпко: «Підтримка армії – наше найважливіше завдання» Ексклюзивне інтерв’ю Banker.ua

Дивися повний текст
Cергій Тігіпко: «Підтримка армії – наше найважливіше завдання» Ексклюзивне інтерв’ю Banker.ua
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97784
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
NFT і крипта на допомогу української армії: добірка...
R2 » П'ят 11 бер, 2022 17:55
1 456
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 бер, 2022 17:55
cardsol_ua
Кого з українців не призиватимуть до армії з 2024 року -... 1, 2
R2 » Сер 02 лют, 2022 18:02
12 1606
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 лют, 2022 18:09
BlackAlex
Збільшення армії та вища зарплата військовим -...
R2 » Вів 01 лют, 2022 12:25
3 548
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лют, 2022 15:47
livs375

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.