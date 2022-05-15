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Услуги по созданию
Коммерческих Названий

Услуги по созданию Коммерческих Названий
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 10:12

Услуги по созданию Коммерческих Названий

Приветствую Вас!Являюсь специалистом по неймингу (создание названий брендов),занимаюсь этим более 10 лет,создаю коммерческие названия для различных видов товаров и услуг,а также для бизнес-объектов,таких как клубы,рестораны,магазины,а также названия доменов сайтов (мне в частности принадлежит домен Eurasian.Shop (Евразийский.Магазин ,который я продаю),хотел бы сотрудничать по данному вопросу с Вашей компанией (Хотел бы создавать названия для Вас-Не на ставку,а по факту создания/и одобрения Вами названия/названий):мне принадлежат оригинальные названия для кондитерских изделий (наряду с готовыми названиями для других групп пищевой продукции);помимо прочего пишу стихи-сайт моих стихов- Polus.Club ,мой Twitter- https://twitter.com/BrandsMan_Site ,мой телеграм- IdeasMan ,Удачи!
IdeasMan
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