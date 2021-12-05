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Сайт Украинский
Web-АгроБазар Продаётся

Сайт Украинский Web-АгроБазар Продаётся
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 10:32

Сайт Украинский Web-АгроБазар Продаётся

Продаётся сайт
Украинский Web-АгроБазар - Agronomy.Men (3000$)-Данный сайт находится на элитном,и
Дорогостоящем домене(Agronomy.Men),создан в виде Форума,и Соответствует
Востребованной тематике-Возможности Размещения Пользователями Информации о Намерении
Купить,Либо Продать Агро-продукцию на территории Определённой Области Украины,и
Соответствующую Определённому Виду Агропродукции (Например-Зерновые),и его
Разновидности (Например-Пшеница),На Данном Форуме Есть Глобальный Раздел
"Украина",Предназначенный Для Размещения информации о Намерении Купить,либо Продать
Особо Крупные Партии Агро-продукции:Если Покупатель Данного сайта Известная
личность,или официальная компания,то я готов сначала передать сайт и домен,и после
этого принять оплату,Всего Вам Хорошего!
IdeasMan
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З нами з: 07.05.22
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