Сайт Украинский Web-АгроБазар Продаётся

Продаётся сайт
Украинский Web-АгроБазар - Agronomy.Men (3000$)-Данный сайт находится на элитном,и
Дорогостоящем домене(Agronomy.Men),создан в виде Форума,и Соответствует
Востребованной тематике-Возможности Размещения Пользователями Информации о Намерении
Купить,Либо Продать Агро-продукцию на территории Определённой Области Украины,и
Соответствующую Определённому Виду Агропродукции (Например-Зерновые),и его
Разновидности (Например-Пшеница),На Данном Форуме Есть Глобальный Раздел
"Украина",Предназначенный Для Размещения информации о Намерении Купить,либо Продать
Особо Крупные Партии Агро-продукции:Если Покупатель Данного сайта Известная
личность,или официальная компания,то я готов сначала передать сайт и домен,и после
этого принять оплату,Всего Вам Хорошего!