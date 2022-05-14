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Продам сайт Киевский
клуб Kievskiy.club

Продам сайт Киевский клуб Kievskiy.club
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 10:36

Продам сайт Киевский клуб Kievskiy.club

Продам сайт Киевский клуб-
Kievskiy.Club (3000$)-Данный сайт представляет из себя Форум,Предназначенный для
Общения Киевлян-коллег по работе,Киевской Богемы,Людей Разных Категорий,и
Увлечений,Есть Разделы,Посвящённые Купле-продаже
Недвижимости,Автомобилей,Бизнесу,Поиску Друзей,Большая же Часть Данного Форума
Посвящена Амурным Знакомствам Киевлян,и Киевлянок из Различных Районов Киева:Если
Покупатель Данного сайта Известная личность,или официальная компания,то я готов
сначала передать сайт и домен,и после этого принять оплату,Всего Вам Хорошего!
IdeasMan
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Повідомлень: 7
З нами з: 07.05.22
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