Продам сайт Киевский клуб-
Kievskiy.Club (3000$)-Данный сайт представляет из себя Форум,Предназначенный для
Общения Киевлян-коллег по работе,Киевской Богемы,Людей Разных Категорий,и
Увлечений,Есть Разделы,Посвящённые Купле-продаже
Недвижимости,Автомобилей,Бизнесу,Поиску Друзей,Большая же Часть Данного Форума
Посвящена Амурным Знакомствам Киевлян,и Киевлянок из Различных Районов Киева:Если
Покупатель Данного сайта Известная личность,или официальная компания,то я готов
сначала передать сайт и домен,и после этого принять оплату,Всего Вам Хорошего!