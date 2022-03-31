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Номери для деяких авто зміняться:
на які символи введуть...

Номери для деяких авто зміняться: на які символи введуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 12:11

Номери для деяких авто зміняться: на які символи введуть...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у Facebook депутата від фракції Слуга Народу Ігора Фріса.

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Номери для деяких авто зміняться: на які символи введуть табу
R2
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