Про це йдеться у Facebook депутата від фракції Слуга Народу Ігора Фріса.
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Номери для деяких авто зміняться: на які символи введуть табу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 тра, 2022 12:11
Номери для деяких авто зміняться: на які символи введуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Номери для деяких авто зміняться: на які символи введуть табу
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