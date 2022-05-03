В Україні співробітники податкової служби можуть прийти до ФОП з перевіркою стосовно забезпечення можливості розраховуватися платіжною карткою.
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Перевірки ФОП під час війни: через що можуть прийти податківці, та який розмір штрафу
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Додано: Нед 15 тра, 2022 14:03
Перевірки ФОП під час війни: через що можуть прийти...
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Перевірки ФОП під час війни: через що можуть прийти податківці, та який розмір штрафу
Додано: Нед 15 тра, 2022 14:03
Скоро не к кому будет ходить с проверками...Гетманцев похоже пытается разогнать остатки ФОП в Украине.Бизнес еле живой на моменте,многие закрылись,а они проверки анонсируют.
Додано: Нед 15 тра, 2022 14:51
Re: Перевірки ФОП під час війни: через що можуть прийти...
Весёлое украинское законодательство. За невозможность расчёта картой проверка и штраф. Принятие платежа с той же карты на свою карту предпринимателя - на грани запрета и большинство банков такие операции блокирует.
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