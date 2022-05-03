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Перевірки ФОП під час війни:
через що можуть прийти...

Перевірки ФОП під час війни: через що можуть прийти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 14:03

Перевірки ФОП під час війни: через що можуть прийти...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні співробітники податкової служби можуть прийти до ФОП з перевіркою стосовно забезпечення можливості розраховуватися платіжною карткою.

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Перевірки ФОП під час війни: через що можуть прийти податківці, та який розмір штрафу
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 14:03

Скоро не к кому будет ходить с проверками...Гетманцев похоже пытается разогнать остатки ФОП в Украине.Бизнес еле живой на моменте,многие закрылись,а они проверки анонсируют.
Konst1988
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 14:51

Re: Перевірки ФОП під час війни: через що можуть прийти...

Весёлое украинское законодательство. За невозможность расчёта картой проверка и штраф. Принятие платежа с той же карты на свою карту предпринимателя - на грани запрета и большинство банков такие операции блокирует.
moveton
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