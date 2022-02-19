Для мешканців Ірпеня, які втратили своє житло, Київська ОВА розробила проект будівництва житлового комплексу із соціальною інфраструктурою.
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Для мешканців Ірпеня збудують ЖК на тисячу квартир
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Додано: Нед 15 тра, 2022 14:28
Для мешканців Ірпеня збудують ЖК на тисячу квартир
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Для мешканців Ірпеня збудують ЖК на тисячу квартир
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