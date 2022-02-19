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Для мешканців Ірпеня
збудують ЖК на тисячу квартир

Для мешканців Ірпеня збудують ЖК на тисячу квартир
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 14:28

Для мешканців Ірпеня збудують ЖК на тисячу квартир

Пропонуємо до обговорення:
Для мешканців Ірпеня, які втратили своє житло, Київська ОВА розробила проект будівництва житлового комплексу із соціальною інфраструктурою.

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Для мешканців Ірпеня збудують ЖК на тисячу квартир
R2
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