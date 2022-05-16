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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 6789 Додано: Пон 16 тра, 2022 07:48 Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - Знов таки це все окремі випадки, хтось заробляє тяжкою працею і надіється не захворіти до пенсів, хтось в айті отримує 200 плюс тисяч, для молоді особливо з гарною освітою інглішем безумовно краще там, для роботяг які вміють хочуть і можуть вкалувати - також, для 40 плюс або тих хто звик працювати аби як - краще тут - є купа нюансів, всі ці розповіді знайомих знайомих - це все не те - треба самому спробувати і писати. Наприклад зараз я можу все продати скажімо за 500 тис і звалити - що за ці гроші я куплю в Америці, Європі - ніхєра, ще й працювати доведеться в 45 років а тут до війни в мене був пасивний дохід 4 тис в місяць, квартира в центрі 200 метрів, - скільки мені прийдеться вкалувати щоб те ж саме отримати там? А жити коли? В 70? - так це дожити треба та і в такому віці нахєра воно все?) cherchiltank

Повідомлень: 57 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 тра, 2022 09:09 cherchiltank написав: Знов таки це все окремі випадки, хтось заробляє тяжкою працею і надіється не захворіти до пенсів, хтось в айті отримує 200 плюс тисяч, для молоді особливо з гарною освітою інглішем безумовно краще там, для роботяг які вміють хочуть і можуть вкалувати - також, для 40 плюс або тих хто звик працювати аби як - краще тут - є купа нюансів, всі ці розповіді знайомих знайомих - це все не те - треба самому спробувати і писати. Наприклад зараз я можу все продати скажімо за 500 тис і звалити - що за ці гроші я куплю в Америці, Європі - ніхєра, ще й працювати доведеться в 45 років а тут до війни в мене був пасивний дохід 4 тис в місяць, квартира в центрі 200 метрів, - скільки мені прийдеться вкалувати щоб те ж саме отримати там? А жити коли? В 70? - так це дожити треба та і в такому віці нахєра воно все?) Знов таки це все окремі випадки, хтось заробляє тяжкою працею і надіється не захворіти до пенсів, хтось в айті отримує 200 плюс тисяч, для молоді особливо з гарною освітою інглішем безумовно краще там, для роботяг які вміють хочуть і можуть вкалувати - також, для 40 плюс або тих хто звик працювати аби як - краще тут - є купа нюансів, всі ці розповіді знайомих знайомих - це все не те - треба самому спробувати і писати. Наприклад зараз я можу все продати скажімо за 500 тис і звалити - що за ці гроші я куплю в Америці, Європі - ніхєра, ще й працювати доведеться в 45 років а тут до війни в мене був пасивний дохід 4 тис в місяць, квартира в центрі 200 метрів, - скільки мені прийдеться вкалувати щоб те ж саме отримати там? А жити коли? В 70? - так це дожити треба та і в такому віці нахєра воно все?)

Повністю згідний. В свої 45+, я до будинку з басіком там не дороблюсь. Будучи ленд лордом тут, ставати орендарем там?! Ради чого?!

Єдине дітей тре звідси випихувати. Бо, щось мені підказує, що в нас, навіть після перемоги, значного покрашеня життя не відбудеться. Повністю згідний. В свої 45+, я до будинку з басіком там не дороблюсь. Будучи ленд лордом тут, ставати орендарем там?! Ради чого?!Єдине дітей тре звідси випихувати. Бо, щось мені підказує, що в нас, навіть після перемоги, значного покрашеня життя не відбудеться. Bolt Повідомлень: 1126 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 тра, 2022 10:09 zerocool написав: rjkz написав: У этой знакомой ставка 15,5 в час (+1,5 доллара идет на бенефиты, но не идут в официальный доход). Итак, 15,5Х40=620 - это фуллтайм и плюс 15,5Х28Х1,5=651 - это овертайм. В неделю 1271. В месяц 1271Х4,5=5719,5. Это ее доход. Что-то у ее мужа. Квартира 1 бедрум выплачена (10 лет в США), по ней ВСЕ расходы около 600 долларов (кооп, мейнтаненс, включая электричество, газ, налоги и тп. Все включено).

4 дня в неделю она свободна.

Да, не 10 куе, но и случай не продвинутый совсем.

Могу более других случаев накидать. У этой знакомой ставка 15,5 в час (+1,5 доллара идет на бенефиты, но не идут в официальный доход). Итак, 15,5Х40=620 - это фуллтайм и плюс 15,5Х28Х1,5=651 - это овертайм. В неделю 1271. В месяц 1271Х4,5=5719,5. Это ее доход. Что-то у ее мужа. Квартира 1 бедрум выплачена (10 лет в США), по ней ВСЕ расходы около 600 долларов (кооп, мейнтаненс, включая электричество, газ, налоги и тп. Все включено).4 дня в неделю она свободна.Да, не 10 куе, но и случай не продвинутый совсем.Могу более других случаев накидать.

\\\

Ще раз - США одна з найгірших країн якщо хочеться просто нормально і спокійно жити, там суто статистично величезна нерівність(Індекс Джині) та мінімальна соц. підтримка.

Давайте тут, сперечайтеся з фактами та статистикою, можна ще якихось прикладів айтішних накидати.) \\\Ще раз - США одна з найгірших країн якщо хочеться просто нормально і спокійно жити, там суто статистично величезна нерівність(Індекс Джині) та мінімальна соц. підтримка.

Вот это и была моя претензия в соседней "глобализационной" ветке: всегда приводятся единичные случаи "подъема" -- какбэ намекая -- "так может каждый". А когда в ответ приводишь похожий случай про знакомых, но с абсолютно противоположным результатом -- сразу идет переход на личности вида "а собственных опыт есть? -- нету -- ну так не мешайте нам тут инфоциганствовать" Вот это и была моя претензия в соседней "глобализационной" ветке: всегда приводятся единичные случаи "подъема" -- какбэ намекая -- "так может каждый". А когда в ответ приводишь похожий случай про знакомых, но с абсолютно противоположным результатом -- сразу идет переход на личности вида "а собственных опыт есть? -- нету -- ну так не мешайте нам тут инфоциганствовать" _hunter Повідомлень: 6782 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 467 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6789 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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