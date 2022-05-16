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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 07:48

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Знов таки це все окремі випадки, хтось заробляє тяжкою працею і надіється не захворіти до пенсів, хтось в айті отримує 200 плюс тисяч, для молоді особливо з гарною освітою інглішем безумовно краще там, для роботяг які вміють хочуть і можуть вкалувати - також, для 40 плюс або тих хто звик працювати аби як - краще тут - є купа нюансів, всі ці розповіді знайомих знайомих - це все не те - треба самому спробувати і писати. Наприклад зараз я можу все продати скажімо за 500 тис і звалити - що за ці гроші я куплю в Америці, Європі - ніхєра, ще й працювати доведеться в 45 років а тут до війни в мене був пасивний дохід 4 тис в місяць, квартира в центрі 200 метрів, - скільки мені прийдеться вкалувати щоб те ж саме отримати там? А жити коли? В 70? - так це дожити треба та і в такому віці нахєра воно все?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 09:09

  cherchiltank написав:Знов таки це все окремі випадки, хтось заробляє тяжкою працею і надіється не захворіти до пенсів, хтось в айті отримує 200 плюс тисяч, для молоді особливо з гарною освітою інглішем безумовно краще там, для роботяг які вміють хочуть і можуть вкалувати - також, для 40 плюс або тих хто звик працювати аби як - краще тут - є купа нюансів, всі ці розповіді знайомих знайомих - це все не те - треба самому спробувати і писати. Наприклад зараз я можу все продати скажімо за 500 тис і звалити - що за ці гроші я куплю в Америці, Європі - ніхєра, ще й працювати доведеться в 45 років а тут до війни в мене був пасивний дохід 4 тис в місяць, квартира в центрі 200 метрів, - скільки мені прийдеться вкалувати щоб те ж саме отримати там? А жити коли? В 70? - так це дожити треба та і в такому віці нахєра воно все?)

Повністю згідний. В свої 45+, я до будинку з басіком там не дороблюсь. Будучи ленд лордом тут, ставати орендарем там?! Ради чого?!
Єдине дітей тре звідси випихувати. Бо, щось мені підказує, що в нас, навіть після перемоги, значного покрашеня життя не відбудеться.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 10:09

  zerocool написав:
  rjkz написав:У этой знакомой ставка 15,5 в час (+1,5 доллара идет на бенефиты, но не идут в официальный доход). Итак, 15,5Х40=620 - это фуллтайм и плюс 15,5Х28Х1,5=651 - это овертайм. В неделю 1271. В месяц 1271Х4,5=5719,5. Это ее доход. Что-то у ее мужа. Квартира 1 бедрум выплачена (10 лет в США), по ней ВСЕ расходы около 600 долларов (кооп, мейнтаненс, включая электричество, газ, налоги и тп. Все включено).
4 дня в неделю она свободна.
Да, не 10 куе, но и случай не продвинутый совсем.
Могу более других случаев накидать.

\\\
Ще раз - США одна з найгірших країн якщо хочеться просто нормально і спокійно жити, там суто статистично величезна нерівність(Індекс Джині) та мінімальна соц. підтримка.
Давайте тут, сперечайтеся з фактами та статистикою, можна ще якихось прикладів айтішних накидати.)

Вот это и была моя претензия в соседней "глобализационной" ветке: всегда приводятся единичные случаи "подъема" -- какбэ намекая -- "так может каждый". А когда в ответ приводишь похожий случай про знакомых, но с абсолютно противоположным результатом -- сразу идет переход на личности вида "а собственных опыт есть? -- нету -- ну так не мешайте нам тут инфоциганствовать"
_hunter
 
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