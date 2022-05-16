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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 тра, 2022 07:48
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Знов таки це все окремі випадки, хтось заробляє тяжкою працею і надіється не захворіти до пенсів, хтось в айті отримує 200 плюс тисяч, для молоді особливо з гарною освітою інглішем безумовно краще там, для роботяг які вміють хочуть і можуть вкалувати - також, для 40 плюс або тих хто звик працювати аби як - краще тут - є купа нюансів, всі ці розповіді знайомих знайомих - це все не те - треба самому спробувати і писати. Наприклад зараз я можу все продати скажімо за 500 тис і звалити - що за ці гроші я куплю в Америці, Європі - ніхєра, ще й працювати доведеться в 45 років а тут до війни в мене був пасивний дохід 4 тис в місяць, квартира в центрі 200 метрів, - скільки мені прийдеться вкалувати щоб те ж саме отримати там? А жити коли? В 70? - так це дожити треба та і в такому віці нахєра воно все?)
Додано: Пон 16 тра, 2022 09:09
Повністю згідний. В свої 45+, я до будинку з басіком там не дороблюсь. Будучи ленд лордом тут, ставати орендарем там?! Ради чого?!
Єдине дітей тре звідси випихувати. Бо, щось мені підказує, що в нас, навіть після перемоги, значного покрашеня життя не відбудеться.
Додано: Пон 16 тра, 2022 10:09
Вот это и была моя претензия в соседней "глобализационной" ветке: всегда приводятся единичные случаи "подъема" -- какбэ намекая -- "так может каждый". А когда в ответ приводишь похожий случай про знакомых, но с абсолютно противоположным результатом -- сразу идет переход на личности вида "а собственных опыт есть? -- нету -- ну так не мешайте нам тут инфоциганствовать"
Додано: Пон 16 тра, 2022 14:11
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Пон 16 тра, 2022 18:02
о, нарешті тему відокремили, а то вже й забули тут про оренду
Я чудово знаю, що за оренду в 600 там і собачу будку там не знайти, і наскільки південний Бруклін емігрантська діра. То по факту не Америка взагалі, а міні-гетто всередині країни.
Якщо їхати в США - то тре цілитися на свій будинок і пару машин на сім'ю, інакше є куди краще країни.
За фактичним рівнем життя неповних 6к в NYC це приблизно ну тисяч 20-25 грн в Рівному. Жити можна, суттєво відкладати складно. Але немає стресу від медичних рахунків, ви весь час ігноруєте, що в США це величезна проблема для людей від 40-50, які не накопичили достатньо подушку (тобто майже всіх).
Мої родичі у невеликому містечку у свої ~60 уже третю квартиру хочуть купувати, дача, катер, усе є, діти та онуки під боком, живуть на землі предків, у своїй культурі серед своїх людей. Освітою також особливо похвалитися не можуть. Що їх чекає в крихітній квартирці в бруклінському гетто?
Ще раз – емігрантське життя це не лише про гроші, навіть скоріше на 90% не гроші.
Я радий, що ви шукаєте мої повідомлення сотню гілок назад, але по тій квартирі я собі грошей не беру, перераховую кому реально потрібно.
А ця токсичність(разом з общєпанятним) – вже третя ознака менталітету совка.
Сексизм, расизм, ейджизм (у 61 - бабця?), І загальна меншовартість. Таких емігрантів я теж побачив, дуже складно вони влаштовуються у розвинених країнах.
Додано: Пон 16 тра, 2022 18:10
Абсолютна більшість проблем у країні – це негативний природний відбір. Спочатку совок-голодомори потім хвилі еміграції. Бачите причинно-наслідковий зв'язок?
План-мінімум після перемоги – вийти до рівня Польщі, при вливаннях та списанні боргів це дуже ймовірно. На той час, звичайно, Польща може вже підтягнутися до нинішньої Німеччини.
Але взагалі, що там буде "потім" - зараз передбачити неможливо. Зараз стільки уваги та всього іншого у всьому світі зав'язано на Україні, що з руснявої провінції на локальний європейський центр ми вже перетворилися, тільки ще не все це усвідомили.
Додано: Пон 16 тра, 2022 18:23
Жена двоюродного брата с двумя детьми и тещей, получили в Германии в первые дни войны квартиру трешку. Зачем снимать. Халява. Будут пытаться там зацепиться до последнего. Если еще и детей в школы садики отдадут - считай пропали для Украины, никто в здравом уме уже назад детей не повезет.
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