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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 16 тра, 2022 07:48
Знов таки це все окремі випадки, хтось заробляє тяжкою працею і надіється не захворіти до пенсів, хтось в айті отримує 200 плюс тисяч, для молоді особливо з гарною освітою інглішем безумовно краще там, для роботяг які вміють хочуть і можуть вкалувати - також, для 40 плюс або тих хто звик працювати аби як - краще тут - є купа нюансів, всі ці розповіді знайомих знайомих - це все не те - треба самому спробувати і писати. Наприклад зараз я можу все продати скажімо за 500 тис і звалити - що за ці гроші я куплю в Америці, Європі - ніхєра, ще й працювати доведеться в 45 років а тут до війни в мене був пасивний дохід 4 тис в місяць, квартира в центрі 200 метрів, - скільки мені прийдеться вкалувати щоб те ж саме отримати там? А жити коли? В 70? - так це дожити треба та і в такому віці нахєра воно все?)
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Додано: Пон 16 тра, 2022 09:09
cherchiltank написав:
Знов таки це все окремі випадки, хтось заробляє тяжкою працею і надіється не захворіти до пенсів, хтось в айті отримує 200 плюс тисяч, для молоді особливо з гарною освітою інглішем безумовно краще там, для роботяг які вміють хочуть і можуть вкалувати - також, для 40 плюс або тих хто звик працювати аби як - краще тут - є купа нюансів, всі ці розповіді знайомих знайомих - це все не те - треба самому спробувати і писати. Наприклад зараз я можу все продати скажімо за 500 тис і звалити - що за ці гроші я куплю в Америці, Європі - ніхєра, ще й працювати доведеться в 45 років а тут до війни в мене був пасивний дохід 4 тис в місяць, квартира в центрі 200 метрів, - скільки мені прийдеться вкалувати щоб те ж саме отримати там? А жити коли? В 70? - так це дожити треба та і в такому віці нахєра воно все?)
Повністю згідний. В свої 45+, я до будинку з басіком там не дороблюсь. Будучи ленд лордом тут, ставати орендарем там?! Ради чого?!
Єдине дітей тре звідси випихувати. Бо, щось мені підказує, що в нас, навіть після перемоги, значного покрашеня життя не відбудеться.
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Додано: Пон 16 тра, 2022 10:09
zerocool написав: rjkz написав:
У этой знакомой ставка 15,5 в час (+1,5 доллара идет на бенефиты, но не идут в официальный доход). Итак, 15,5Х40=620 - это фуллтайм и плюс 15,5Х28Х1,5=651 - это овертайм. В неделю 1271. В месяц 1271Х4,5=5719,5. Это ее доход. Что-то у ее мужа. Квартира 1 бедрум выплачена (10 лет в США), по ней ВСЕ расходы около 600 долларов (кооп, мейнтаненс, включая электричество, газ, налоги и тп. Все включено).
4 дня в неделю она свободна.
Да, не 10 куе, но и случай не продвинутый совсем.
Могу более других случаев накидать.
\\\
Ще раз - США одна з найгірших країн якщо хочеться просто нормально і спокійно жити, там суто статистично величезна нерівність(Індекс Джині) та мінімальна соц. підтримка. Давайте тут, сперечайтеся з фактами та статистикою, можна ще якихось прикладів айтішних накидати.
)
Вот это и была моя претензия в соседней "глобализационной" ветке: всегда приводятся единичные случаи "подъема" -- какбэ намекая -- "так может каждый". А когда в ответ приводишь похожий случай про знакомых, но с абсолютно противоположным результатом -- сразу идет переход на личности вида "а собственных опыт есть? -- нету -- ну так не мешайте нам тут инфоциганствовать"
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Додано: Пон 16 тра, 2022 14:11
cherchiltank написав:
Наприклад зараз я можу все продати скажімо за 500 тис і звалити - що за ці гроші я куплю в Америці, Європі - ніхєра, ще й працювати доведеться в 45 років а тут до війни в мене був пасивний дохід 4 тис в місяць
А після війни на який пасивний дохід очікуєте?
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Додано: Пон 16 тра, 2022 18:02
о, нарешті тему відокремили, а то вже й забули тут про оренду
rjkz написав:
Я не знаю, что ее ждало-бы в Ривном в 61 года, но явно не зп в почти 6 куе в месяц. "Дупу" она не моет, хотя профессия с таким тоже может быть связана. Бабулька вполне сомостоятельна. Делает покупки, убирает, готовит, СПИТ и все это время ей идет почти 6 куе в месяц. Что ее-бы ждало в Ривном в 60+лет?
Гламурная жизнь? Если-бы она ХОТЕЛА что-то изменить, то хоть пыталась язык выучить. Не хочет? Ее все устраивает? Кто ей судья? В любом случае это не сравнимо с украинской альтернативой.
Я чудово знаю, що за оренду в 600 там і собачу будку там не знайти, і наскільки південний Бруклін емігрантська діра. То по факту не Америка взагалі, а міні-гетто всередині країни.
Якщо їхати в США - то тре цілитися на свій будинок і пару машин на сім'ю, інакше є куди краще країни.
За фактичним рівнем життя неповних 6к в NYC це приблизно ну тисяч 20-25 грн в Рівному. Жити можна, суттєво відкладати складно. Але немає стресу від медичних рахунків, ви весь час ігноруєте, що в США це величезна проблема для людей від 40-50, які не накопичили достатньо подушку (тобто майже всіх).
Мої родичі у невеликому містечку у свої ~60 уже третю квартиру хочуть купувати, дача, катер, усе є, діти та онуки під боком, живуть на землі предків, у своїй культурі серед своїх людей. Освітою також особливо похвалитися не можуть. Що їх чекає в крихітній квартирці в бруклінському гетто?
Ще раз – емігрантське життя це не лише про гроші, навіть скоріше на 90% не гроші.
rjkz написав:
2. Дада, свободен в своем выборе и передвижении. Как быть с тем постом, что вы не имеете возможности себе позволить, чтобы квартира в Киеве пустовала?
Я радий, що ви шукаєте мої повідомлення сотню гілок назад, але по тій квартирі я собі грошей не беру, перераховую кому реально потрібно.
А ця токсичність(разом з общєпанятним) – вже третя ознака менталітету совка.
Сексизм, расизм, ейджизм (у 61 - бабця?), І загальна меншовартість. Таких емігрантів я теж побачив, дуже складно вони влаштовуються у розвинених країнах.
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Додано: Пон 16 тра, 2022 18:10
Bolt написав:
Єдине дітей тре звідси випихувати. Бо, щось мені підказує, що в нас, навіть після перемоги, значного покрашеня життя не відбудеться.
Абсолютна більшість проблем у країні – це негативний природний відбір. Спочатку совок-голодомори потім хвилі еміграції. Бачите причинно-наслідковий зв'язок?
План-мінімум після перемоги – вийти до рівня Польщі, при вливаннях та списанні боргів це дуже ймовірно. На той час, звичайно, Польща може вже підтягнутися до нинішньої Німеччини.
Але взагалі, що там буде "потім" - зараз передбачити неможливо. Зараз стільки уваги та всього іншого у всьому світі зав'язано на Україні, що з руснявої провінції на локальний європейський центр ми вже перетворилися, тільки ще не все це усвідомили.
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Додано: Пон 16 тра, 2022 18:23
UA написав: cherchiltank написав:
Ось вам так би мовити на які кошти кайфують наші у Німеччині
«Якщо людина не проживає у притулку для біженців і не отримує речової допомоги(гуманітарка, одяг, меблі), то соцслужби мають організувати їй виплати:
для одинака 367 євро на місяць;
для пари по 330 євро на кожного;
дорослі до 25 років з батьками – 294 євро;
особи 14-17 років – 326 євро;
діти від 6 до 14 років – 326 євро;
до шести років – 249 євро.»
Порахували? Тобто мама с дитиною отримують десь 650 євро, - багато не накайфуєш)
У меня знакомый с женой и тремя детьми (потому и выпустили) выехал в Дойчланд
Получается у него шаровый доход около 1600 евро.
В Киеве, работая на двоих с женой они имели около 1000 евро.
Вопрос, что можно арендовать в Дойчланде на разницу в 600 евро?
Жена двоюродного брата с двумя детьми и тещей, получили в Германии в первые дни войны квартиру трешку. Зачем снимать. Халява. Будут пытаться там зацепиться до последнего. Если еще и детей в школы садики отдадут - считай пропали для Украины, никто в здравом уме уже назад детей не повезет.
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Додано: Пон 16 тра, 2022 18:39
zerocool написав:
План-мінімум після перемоги – вийти до рівня Польщі
Я цю байку ще з дитинства чую. Тільки там була Франція. Я краще сам в Францію поїду.
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Додано: Пон 16 тра, 2022 18:46
Zebra написав: UA написав: cherchiltank написав:
Ось вам так би мовити на які кошти кайфують наші у Німеччині
«Якщо людина не проживає у притулку для біженців і не отримує речової допомоги(гуманітарка, одяг, меблі), то соцслужби мають організувати їй виплати:
для одинака 367 євро на місяць;
для пари по 330 євро на кожного;
дорослі до 25 років з батьками – 294 євро;
особи 14-17 років – 326 євро;
діти від 6 до 14 років – 326 євро;
до шести років – 249 євро.»
Порахували? Тобто мама с дитиною отримують десь 650 євро, - багато не накайфуєш)
У меня знакомый с женой и тремя детьми (потому и выпустили) выехал в Дойчланд
Получается у него шаровый доход около 1600 евро.
В Киеве, работая на двоих с женой они имели около 1000 евро.
Вопрос, что можно арендовать в Дойчланде на разницу в 600 евро?
Жена двоюродного брата с двумя детьми и тещей, получили в Германии в первые дни войны квартиру трешку
. Зачем снимать. Халява. Будут пытаться там зацепиться до последнего. Если еще и детей в школы садики отдадут - считай пропали для Украины, никто в здравом уме уже назад детей не повезет.
Что значит "получили"? -- условия возврата "получки" есть?
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Додано: Пон 16 тра, 2022 19:33
cherchiltank написав:
Знов таки це все окремі випадки, хтось заробляє тяжкою працею і надіється не захворіти до пенсів, хтось в айті отримує 200 плюс тисяч, для молоді особливо з гарною освітою інглішем безумовно краще там, для роботяг які вміють хочуть і можуть вкалувати - також, для 40 плюс або тих хто звик працювати аби як - краще тут - є купа нюансів, всі ці розповіді знайомих знайомих - це все не те - треба самому спробувати і писати. Наприклад зараз я можу все продати скажімо за 500 тис і звалити - що за ці гроші я куплю в Америці, Європі - ніхєра, ще й працювати доведеться в 45 років а тут до війни в мене був пасивний дохід 4 тис в місяць, квартира в центрі 200 метрів, - скільки мені прийдеться вкалувати щоб те ж саме отримати там? А жити коли? В 70? - так це дожити треба та і в такому віці нахєра воно все?)
Вы знаете, мне этот пост очень понравился.
Это действительно правда - США это страна, где можно всего достичь.
Надо или уметь и работать руками и/или головой или быть предпринимателем.
Такие как зерокул, которые не знают что хотят, не хотят стресса, не хотят работать - возвращаются. Несмотря на якобы свободный Инглиш (это хорошо, но нелостаточно. В США таких хватает, как ни странно
) В Украине за украинский тоже нашару баблом не заваливают.
Жизнь состоит из множества частных историй. Вы хотите мой опыт? "Их есть у меня" (с). Но я не хочу, чтобы мне завидовали.
Да и чтоб не сглазить
Я всегда пишу если о себе, то о прошлом, почти никогда о настоящем и никогда о планах.
О возрасте для эмиграции писал на ветке:Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
Но да, если вас все устраивает и вы живете только для себя - нет смысла.
Эмиграция - это такой фильтр, благодаря которому такие страны как Канада, США, Австрали и пр. Получают молодых, предприимчивых и готовых работать. Ну, а остаются...все остальное.
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