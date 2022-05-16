Додано: Пон 16 тра, 2022 18:02

rjkz написав: Я не знаю, что ее ждало-бы в Ривном в 61 года, но явно не зп в почти 6 куе в месяц. "Дупу" она не моет, хотя профессия с таким тоже может быть связана. Бабулька вполне сомостоятельна. Делает покупки, убирает, готовит, СПИТ и все это время ей идет почти 6 куе в месяц. Что ее-бы ждало в Ривном в 60+лет?

Гламурная жизнь? Если-бы она ХОТЕЛА что-то изменить, то хоть пыталась язык выучить. Не хочет? Ее все устраивает? Кто ей судья? В любом случае это не сравнимо с украинской альтернативой. Я не знаю, что ее ждало-бы в Ривном в 61 года, но явно не зп в почти 6 куе в месяц. "Дупу" она не моет, хотя профессия с таким тоже может быть связана. Бабулька вполне сомостоятельна. Делает покупки, убирает, готовит, СПИТ и все это время ей идет почти 6 куе в месяц. Что ее-бы ждало в Ривном в 60+лет?Гламурная жизнь? Если-бы она ХОТЕЛА что-то изменить, то хоть пыталась язык выучить. Не хочет? Ее все устраивает? Кто ей судья? В любом случае это не сравнимо с украинской альтернативой.

rjkz написав: 2. Дада, свободен в своем выборе и передвижении. Как быть с тем постом, что вы не имеете возможности себе позволить, чтобы квартира в Киеве пустовала? 2. Дада, свободен в своем выборе и передвижении. Как быть с тем постом, что вы не имеете возможности себе позволить, чтобы квартира в Киеве пустовала?

о, нарешті тему відокремили, а то вже й забули тут про орендуЯ чудово знаю, що за оренду в 600 там і собачу будку там не знайти, і наскільки південний Бруклін емігрантська діра. То по факту не Америка взагалі, а міні-гетто всередині країни.Якщо їхати в США - то тре цілитися на свій будинок і пару машин на сім'ю, інакше є куди краще країни.За фактичним рівнем життя неповних 6к в NYC це приблизно ну тисяч 20-25 грн в Рівному. Жити можна, суттєво відкладати складно. Але немає стресу від медичних рахунків, ви весь час ігноруєте, що в США це величезна проблема для людей від 40-50, які не накопичили достатньо подушку (тобто майже всіх).Мої родичі у невеликому містечку у свої ~60 уже третю квартиру хочуть купувати, дача, катер, усе є, діти та онуки під боком, живуть на землі предків, у своїй культурі серед своїх людей. Освітою також особливо похвалитися не можуть. Що їх чекає в крихітній квартирці в бруклінському гетто?Ще раз – емігрантське життя це не лише про гроші, навіть скоріше на 90% не гроші.Я радий, що ви шукаєте мої повідомлення сотню гілок назад, але по тій квартирі я собі грошей не беру, перераховую кому реально потрібно.А ця токсичність(разом з общєпанятним) – вже третя ознака менталітету совка.Сексизм, расизм, ейджизм (у 61 - бабця?), І загальна меншовартість. Таких емігрантів я теж побачив, дуже складно вони влаштовуються у розвинених країнах.