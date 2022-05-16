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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 7891011> Додано: Пон 16 тра, 2022 10:09 zerocool написав: rjkz написав: У этой знакомой ставка 15,5 в час (+1,5 доллара идет на бенефиты, но не идут в официальный доход). Итак, 15,5Х40=620 - это фуллтайм и плюс 15,5Х28Х1,5=651 - это овертайм. В неделю 1271. В месяц 1271Х4,5=5719,5. Это ее доход. Что-то у ее мужа. Квартира 1 бедрум выплачена (10 лет в США), по ней ВСЕ расходы около 600 долларов (кооп, мейнтаненс, включая электричество, газ, налоги и тп. Все включено).

4 дня в неделю она свободна.

Да, не 10 куе, но и случай не продвинутый совсем.

Могу более других случаев накидать. У этой знакомой ставка 15,5 в час (+1,5 доллара идет на бенефиты, но не идут в официальный доход). Итак, 15,5Х40=620 - это фуллтайм и плюс 15,5Х28Х1,5=651 - это овертайм. В неделю 1271. В месяц 1271Х4,5=5719,5. Это ее доход. Что-то у ее мужа. Квартира 1 бедрум выплачена (10 лет в США), по ней ВСЕ расходы около 600 долларов (кооп, мейнтаненс, включая электричество, газ, налоги и тп. Все включено).4 дня в неделю она свободна.Да, не 10 куе, но и случай не продвинутый совсем.Могу более других случаев накидать.

\\\

Ще раз - США одна з найгірших країн якщо хочеться просто нормально і спокійно жити, там суто статистично величезна нерівність(Індекс Джині) та мінімальна соц. підтримка.

Давайте тут, сперечайтеся з фактами та статистикою, можна ще якихось прикладів айтішних накидати.) \\\Ще раз - США одна з найгірших країн якщо хочеться просто нормально і спокійно жити, там суто статистично величезна нерівність(Індекс Джині) та мінімальна соц. підтримка.

Вот это и была моя претензия в соседней "глобализационной" ветке: всегда приводятся единичные случаи "подъема" -- какбэ намекая -- "так может каждый". А когда в ответ приводишь похожий случай про знакомых, но с абсолютно противоположным результатом -- сразу идет переход на личности вида "а собственных опыт есть? -- нету -- ну так не мешайте нам тут инфоциганствовать" Вот это и была моя претензия в соседней "глобализационной" ветке: всегда приводятся единичные случаи "подъема" -- какбэ намекая -- "так может каждый". А когда в ответ приводишь похожий случай про знакомых, но с абсолютно противоположным результатом -- сразу идет переход на личности вида "а собственных опыт есть? -- нету -- ну так не мешайте нам тут инфоциганствовать" _hunter Повідомлень: 6790 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 467 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 тра, 2022 14:11 Re: Еміграція, заробітчанство cherchiltank написав: Наприклад зараз я можу все продати скажімо за 500 тис і звалити - що за ці гроші я куплю в Америці, Європі - ніхєра, ще й працювати доведеться в 45 років а тут до війни в мене був пасивний дохід 4 тис в місяць Наприклад зараз я можу все продати скажімо за 500 тис і звалити - що за ці гроші я куплю в Америці, Європі - ніхєра, ще й працювати доведеться в 45 років а тут до війни в мене був пасивний дохід 4 тис в місяць

А після війни на який пасивний дохід очікуєте? А після війни на який пасивний дохід очікуєте? BIGor

Повідомлень: 6044 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1010 раз. Подякували: 1317 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 тра, 2022 18:02



rjkz написав: Я не знаю, что ее ждало-бы в Ривном в 61 года, но явно не зп в почти 6 куе в месяц. "Дупу" она не моет, хотя профессия с таким тоже может быть связана. Бабулька вполне сомостоятельна. Делает покупки, убирает, готовит, СПИТ и все это время ей идет почти 6 куе в месяц. Что ее-бы ждало в Ривном в 60+лет?

Гламурная жизнь? Если-бы она ХОТЕЛА что-то изменить, то хоть пыталась язык выучить. Не хочет? Ее все устраивает? Кто ей судья? В любом случае это не сравнимо с украинской альтернативой. Я не знаю, что ее ждало-бы в Ривном в 61 года, но явно не зп в почти 6 куе в месяц. "Дупу" она не моет, хотя профессия с таким тоже может быть связана. Бабулька вполне сомостоятельна. Делает покупки, убирает, готовит, СПИТ и все это время ей идет почти 6 куе в месяц. Что ее-бы ждало в Ривном в 60+лет?Гламурная жизнь? Если-бы она ХОТЕЛА что-то изменить, то хоть пыталась язык выучить. Не хочет? Ее все устраивает? Кто ей судья? В любом случае это не сравнимо с украинской альтернативой. Я чудово знаю, що за оренду в 600 там і собачу будку там не знайти, і наскільки південний Бруклін емігрантська діра. То по факту не Америка взагалі, а міні-гетто всередині країни.

Якщо їхати в США - то тре цілитися на свій будинок і пару машин на сім'ю, інакше є куди краще країни.



За фактичним рівнем життя неповних 6к в NYC це приблизно ну тисяч 20-25 грн в Рівному. Жити можна, суттєво відкладати складно. Але немає стресу від медичних рахунків, ви весь час ігноруєте, що в США це величезна проблема для людей від 40-50, які не накопичили достатньо подушку (тобто майже всіх).

Мої родичі у невеликому містечку у свої ~60 уже третю квартиру хочуть купувати, дача, катер, усе є, діти та онуки під боком, живуть на землі предків, у своїй культурі серед своїх людей. Освітою також особливо похвалитися не можуть. Що їх чекає в крихітній квартирці в бруклінському гетто?



Ще раз – емігрантське життя це не лише про гроші, навіть скоріше на 90% не гроші.



rjkz написав: 2. Дада, свободен в своем выборе и передвижении. Как быть с тем постом, что вы не имеете возможности себе позволить, чтобы квартира в Киеве пустовала? 2. Дада, свободен в своем выборе и передвижении. Как быть с тем постом, что вы не имеете возможности себе позволить, чтобы квартира в Киеве пустовала? Я радий, що ви шукаєте мої повідомлення сотню гілок назад, але по тій квартирі я собі грошей не беру, перераховую кому реально потрібно.



А ця токсичність(разом з общєпанятним) – вже третя ознака менталітету совка.

Сексизм, расизм, ейджизм (у 61 - бабця?), І загальна меншовартість. Таких емігрантів я теж побачив, дуже складно вони влаштовуються у розвинених країнах. о, нарешті тему відокремили, а то вже й забули тут про орендуЯ чудово знаю, що за оренду в 600 там і собачу будку там не знайти, і наскільки південний Бруклін емігрантська діра. То по факту не Америка взагалі, а міні-гетто всередині країни.Якщо їхати в США - то тре цілитися на свій будинок і пару машин на сім'ю, інакше є куди краще країни.За фактичним рівнем життя неповних 6к в NYC це приблизно ну тисяч 20-25 грн в Рівному. Жити можна, суттєво відкладати складно. Але немає стресу від медичних рахунків, ви весь час ігноруєте, що в США це величезна проблема для людей від 40-50, які не накопичили достатньо подушку (тобто майже всіх).Мої родичі у невеликому містечку у свої ~60 уже третю квартиру хочуть купувати, дача, катер, усе є, діти та онуки під боком, живуть на землі предків, у своїй культурі серед своїх людей. Освітою також особливо похвалитися не можуть. Що їх чекає в крихітній квартирці в бруклінському гетто?Ще раз – емігрантське життя це не лише про гроші, навіть скоріше на 90% не гроші.Я радий, що ви шукаєте мої повідомлення сотню гілок назад, але по тій квартирі я собі грошей не беру, перераховую кому реально потрібно.А ця токсичність(разом з общєпанятним) – вже третя ознака менталітету совка.Сексизм, расизм, ейджизм (у 61 - бабця?), І загальна меншовартість. Таких емігрантів я теж побачив, дуже складно вони влаштовуються у розвинених країнах. zerocool

Повідомлень: 163 З нами з: 22.03.11 Подякував: 6 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 тра, 2022 18:10 Bolt написав: Єдине дітей тре звідси випихувати. Бо, щось мені підказує, що в нас, навіть після перемоги, значного покрашеня життя не відбудеться. Єдине дітей тре звідси випихувати. Бо, щось мені підказує, що в нас, навіть після перемоги, значного покрашеня життя не відбудеться.

Абсолютна більшість проблем у країні – це негативний природний відбір. Спочатку совок-голодомори потім хвилі еміграції. Бачите причинно-наслідковий зв'язок?



План-мінімум після перемоги – вийти до рівня Польщі, при вливаннях та списанні боргів це дуже ймовірно. На той час, звичайно, Польща може вже підтягнутися до нинішньої Німеччини.



Але взагалі, що там буде "потім" - зараз передбачити неможливо. Зараз стільки уваги та всього іншого у всьому світі зав'язано на Україні, що з руснявої провінції на локальний європейський центр ми вже перетворилися, тільки ще не все це усвідомили. Абсолютна більшість проблем у країні – це негативний природний відбір. Спочатку совок-голодомори потім хвилі еміграції. Бачите причинно-наслідковий зв'язок?План-мінімум після перемоги – вийти до рівня Польщі, при вливаннях та списанні боргів це дуже ймовірно. На той час, звичайно, Польща може вже підтягнутися до нинішньої Німеччини.Але взагалі, що там буде "потім" - зараз передбачити неможливо. Зараз стільки уваги та всього іншого у всьому світі зав'язано на Україні, що з руснявої провінції на локальний європейський центр ми вже перетворилися, тільки ще не все це усвідомили. zerocool

Повідомлень: 163 З нами з: 22.03.11 Подякував: 6 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 тра, 2022 18:39 Re: Еміграція, заробітчанство zerocool написав: План-мінімум після перемоги – вийти до рівня Польщі План-мінімум після перемоги – вийти до рівня Польщі

Я цю байку ще з дитинства чую. Тільки там була Франція. Я краще сам в Францію поїду. Я цю байку ще з дитинства чую. Тільки там була Франція. Я краще сам в Францію поїду. BIGor

Повідомлень: 6044 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1010 раз. Подякували: 1317 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 тра, 2022 18:46 Zebra написав: UA написав: cherchiltank написав: Ось вам так би мовити на які кошти кайфують наші у Німеччині

«Якщо людина не проживає у притулку для біженців і не отримує речової допомоги(гуманітарка, одяг, меблі), то соцслужби мають організувати їй виплати:



для одинака 367 євро на місяць;

для пари по 330 євро на кожного;

дорослі до 25 років з батьками – 294 євро;

особи 14-17 років – 326 євро;

діти від 6 до 14 років – 326 євро;

до шести років – 249 євро.»



Порахували? Тобто мама с дитиною отримують десь 650 євро, - багато не накайфуєш) Ось вам так би мовити на які кошти кайфують наші у Німеччині«Якщо людина не проживає у притулку для біженців і не отримує речової допомоги(гуманітарка, одяг, меблі), то соцслужби мають організувати їй виплати:для одинака 367 євро на місяць;для пари по 330 євро на кожного;дорослі до 25 років з батьками – 294 євро;особи 14-17 років – 326 євро;діти від 6 до 14 років – 326 євро;до шести років – 249 євро.»Порахували? Тобто мама с дитиною отримують десь 650 євро, - багато не накайфуєш)

У меня знакомый с женой и тремя детьми (потому и выпустили) выехал в Дойчланд

Получается у него шаровый доход около 1600 евро.

В Киеве, работая на двоих с женой они имели около 1000 евро.

Вопрос, что можно арендовать в Дойчланде на разницу в 600 евро? У меня знакомый с женой и тремя детьми (потому и выпустили) выехал в ДойчландПолучается у него шаровый доход около 1600 евро.В Киеве, работая на двоих с женой они имели около 1000 евро.Вопрос, что можно арендовать в Дойчланде на разницу в 600 евро?

Жена двоюродного брата с двумя детьми и тещей, получили в Германии в первые дни войны квартиру трешку. Зачем снимать. Халява. Будут пытаться там зацепиться до последнего. Если еще и детей в школы садики отдадут - считай пропали для Украины, никто в здравом уме уже назад детей не повезет. Жена двоюродного брата с двумя детьми и тещей,. Зачем снимать. Халява. Будут пытаться там зацепиться до последнего. Если еще и детей в школы садики отдадут - считай пропали для Украины, никто в здравом уме уже назад детей не повезет.

Что значит "получили"? -- условия возврата "получки" есть? Что значит "получили"? -- условия возврата "получки" есть? _hunter Повідомлень: 6790 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 467 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 тра, 2022 19:33 cherchiltank написав: Знов таки це все окремі випадки, хтось заробляє тяжкою працею і надіється не захворіти до пенсів, хтось в айті отримує 200 плюс тисяч, для молоді особливо з гарною освітою інглішем безумовно краще там, для роботяг які вміють хочуть і можуть вкалувати - також, для 40 плюс або тих хто звик працювати аби як - краще тут - є купа нюансів, всі ці розповіді знайомих знайомих - це все не те - треба самому спробувати і писати. Наприклад зараз я можу все продати скажімо за 500 тис і звалити - що за ці гроші я куплю в Америці, Європі - ніхєра, ще й працювати доведеться в 45 років а тут до війни в мене був пасивний дохід 4 тис в місяць, квартира в центрі 200 метрів, - скільки мені прийдеться вкалувати щоб те ж саме отримати там? А жити коли? В 70? - так це дожити треба та і в такому віці нахєра воно все?) Знов таки це все окремі випадки, хтось заробляє тяжкою працею і надіється не захворіти до пенсів, хтось в айті отримує 200 плюс тисяч, для молоді особливо з гарною освітою інглішем безумовно краще там, для роботяг які вміють хочуть і можуть вкалувати - також, для 40 плюс або тих хто звик працювати аби як - краще тут - є купа нюансів, всі ці розповіді знайомих знайомих - це все не те - треба самому спробувати і писати. Наприклад зараз я можу все продати скажімо за 500 тис і звалити - що за ці гроші я куплю в Америці, Європі - ніхєра, ще й працювати доведеться в 45 років а тут до війни в мене був пасивний дохід 4 тис в місяць, квартира в центрі 200 метрів, - скільки мені прийдеться вкалувати щоб те ж саме отримати там? А жити коли? В 70? - так це дожити треба та і в такому віці нахєра воно все?)



Вы знаете, мне этот пост очень понравился.

Это действительно правда - США это страна, где можно всего достичь.

Надо или уметь и работать руками и/или головой или быть предпринимателем.

Такие как зерокул, которые не знают что хотят, не хотят стресса, не хотят работать - возвращаются. Несмотря на якобы свободный Инглиш (это хорошо, но нелостаточно. В США таких хватает, как ни странно ) В Украине за украинский тоже нашару баблом не заваливают.

Жизнь состоит из множества частных историй. Вы хотите мой опыт? "Их есть у меня" (с). Но я не хочу, чтобы мне завидовали. Да и чтоб не сглазить

Я всегда пишу если о себе, то о прошлом, почти никогда о настоящем и никогда о планах.

О возрасте для эмиграции писал на ветке:

Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

Но да, если вас все устраивает и вы живете только для себя - нет смысла.

Эмиграция - это такой фильтр, благодаря которому такие страны как Канада, США, Австрали и пр. Получают молодых, предприимчивых и готовых работать. Ну, а остаются...все остальное. Вы знаете, мне этот пост очень понравился.Это действительно правда - США это страна, где можно всего достичь.Надо или уметь и работать руками и/или головой или быть предпринимателем.Такие как зерокул, которые не знают что хотят, не хотят стресса, не хотят работать - возвращаются. Несмотря на якобы свободный Инглиш (это хорошо, но нелостаточно. В США таких хватает, как ни странно) В Украине за украинский тоже нашару баблом не заваливают.Жизнь состоит из множества частных историй. Вы хотите мой опыт? "Их есть у меня" (с). Но я не хочу, чтобы мне завидовали.Да и чтоб не сглазитьЯ всегда пишу если о себе, то о прошлом, почти никогда о настоящем и никогда о планах.О возрасте для эмиграции писал на ветке:Но да, если вас все устраивает и вы живете только для себя - нет смысла.Эмиграция - это такой фильтр, благодаря которому такие страны как Канада, США, Австрали и пр. Получают молодых, предприимчивых и готовых работать. Ну, а остаются...все остальное. rjkz

Повідомлень: 13079 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6839 раз. Подякували: 3863 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 тра, 2022 20:05 zerocool написав: о, нарешті тему відокремили, а то вже й забули тут про оренду



rjkz написав: Я не знаю, что ее ждало-бы в Ривном в 61 года, но явно не зп в почти 6 куе в месяц. "Дупу" она не моет, хотя профессия с таким тоже может быть связана. Бабулька вполне сомостоятельна. Делает покупки, убирает, готовит, СПИТ и все это время ей идет почти 6 куе в месяц. Что ее-бы ждало в Ривном в 60+лет?

Гламурная жизнь? Если-бы она ХОТЕЛА что-то изменить, то хоть пыталась язык выучить. Не хочет? Ее все устраивает? Кто ей судья? В любом случае это не сравнимо с украинской альтернативой. Я не знаю, что ее ждало-бы в Ривном в 61 года, но явно не зп в почти 6 куе в месяц. "Дупу" она не моет, хотя профессия с таким тоже может быть связана. Бабулька вполне сомостоятельна. Делает покупки, убирает, готовит, СПИТ и все это время ей идет почти 6 куе в месяц. Что ее-бы ждало в Ривном в 60+лет?Гламурная жизнь? Если-бы она ХОТЕЛА что-то изменить, то хоть пыталась язык выучить. Не хочет? Ее все устраивает? Кто ей судья? В любом случае это не сравнимо с украинской альтернативой. Я чудово знаю, що за оренду в 600 там і собачу будку там не знайти, і наскільки південний Бруклін емігрантська діра. То по факту не Америка взагалі, а міні-гетто всередині країни.

Якщо їхати в США - то тре цілитися на свій будинок і пару машин на сім'ю, інакше є куди краще країни.



За фактичним рівнем життя неповних 6к в NYC це приблизно ну тисяч 20-25 грн в Рівному. Жити можна, суттєво відкладати складно. Але немає стресу від медичних рахунків, ви весь час ігноруєте, що в США це величезна проблема для людей від 40-50, які не накопичили достатньо подушку (тобто майже всіх).

Мої родичі у невеликому містечку у свої ~60 уже третю квартиру хочуть купувати, дача, катер, усе є, діти та онуки під боком, живуть на землі предків, у своїй культурі серед своїх людей. Освітою також особливо похвалитися не можуть. Що їх чекає в крихітній квартирці в бруклінському гетто?



Ще раз – емігрантське життя це не лише про гроші, навіть скоріше на 90% не гроші.



rjkz написав: 2. Дада, свободен в своем выборе и передвижении. Как быть с тем постом, что вы не имеете возможности себе позволить, чтобы квартира в Киеве пустовала? 2. Дада, свободен в своем выборе и передвижении. Как быть с тем постом, что вы не имеете возможности себе позволить, чтобы квартира в Киеве пустовала? Я радий, що ви шукаєте мої повідомлення сотню гілок назад, але по тій квартирі я собі грошей не беру, перераховую кому реально потрібно.



А ця токсичність(разом з общєпанятним) – вже третя ознака менталітету совка.

Сексизм, расизм, ейджизм (у 61 - бабця?), І загальна меншовартість. Таких емігрантів я теж побачив, дуже складно вони влаштовуються у розвинених країнах. о, нарешті тему відокремили, а то вже й забули тут про орендуЯ чудово знаю, що за оренду в 600 там і собачу будку там не знайти, і наскільки південний Бруклін емігрантська діра. То по факту не Америка взагалі, а міні-гетто всередині країни.Якщо їхати в США - то тре цілитися на свій будинок і пару машин на сім'ю, інакше є куди краще країни.За фактичним рівнем життя неповних 6к в NYC це приблизно ну тисяч 20-25 грн в Рівному. Жити можна, суттєво відкладати складно. Але немає стресу від медичних рахунків, ви весь час ігноруєте, що в США це величезна проблема для людей від 40-50, які не накопичили достатньо подушку (тобто майже всіх).Мої родичі у невеликому містечку у свої ~60 уже третю квартиру хочуть купувати, дача, катер, усе є, діти та онуки під боком, живуть на землі предків, у своїй культурі серед своїх людей. Освітою також особливо похвалитися не можуть. Що їх чекає в крихітній квартирці в бруклінському гетто?Ще раз – емігрантське життя це не лише про гроші, навіть скоріше на 90% не гроші.Я радий, що ви шукаєте мої повідомлення сотню гілок назад, але по тій квартирі я собі грошей не беру, перераховую кому реально потрібно.А ця токсичність(разом з общєпанятним) – вже третя ознака менталітету совка.Сексизм, расизм, ейджизм (у 61 - бабця?), І загальна меншовартість. Таких емігрантів я теж побачив, дуже складно вони влаштовуються у розвинених країнах.



НЙ, как и США - разные. И даже сам Бруклин, который больше Киева - разный.

Даже тот самый гадский Брайтон - разный. Там есть очень дорогие комплексы, в которых живут не "брайтоновские бабушки" (в данном случае, это образ эмигрантов из совка, которые сформировали мнение о Брайтоне. Не эйджизм не сексизм. Я сам не сторонник любой дискриминации по любому признаку. Вы-же вполне себе позволяете расистские высказывания, хоть они в чем-то справедливы), но в большинстве своем, да, русскоязычные и это меня воротит от Брайтона.

Но еще есть и абсолютно крутейший район Манхеттен-Бич. Всего минут 15 пешком от Брайтона. И рай для пенсионеров Сигейт. И достаточно стремный Кони-Айленд. И очаровательный Шипсхедбей (но не северней эв.Х и не восточней Бэдфорда), где живут русскоязычные тоже, но район тн "среднего класса" и вполне себе благополучные Мидвуд и Бенсонхерст. И просто смесь стремного с престижным в Бэй-Риджем (но там не так много русскоязычных).

А не эмигрантские - Флэтбуш, в том числе в даунтауне, да и весь север - вот это гетто так гетто.

И Манхеттен неоднородный и Квинс и даже адский Бронкс имеет Ривердейл - островок благополучия и престижности. Вот Стейтен Айленд (бывшая городская свалка)- более-менее равномерный спальник.

Такой он, Нью-Йорк, в который, почему-то??? стремятся попасть десятки миллионов со всего мира.

Ну и, с географией тоже у вас не сложилось? В середине страны? Вас обманули!

На Восточном побережье!

Ладно, вас нет в США, и это хорошо.

Удачки. НЙ, как и США - разные. И даже сам Бруклин, который больше Киева - разный.Даже тот самый гадский Брайтон - разный. Там есть очень дорогие комплексы, в которых живут не "брайтоновские бабушки" (в данном случае, это образ эмигрантов из совка, которые сформировали мнение о Брайтоне. Не эйджизм не сексизм. Я сам не сторонник любой дискриминации по любому признаку. Вы-же вполне себе позволяете расистские высказывания, хоть они в чем-то справедливы), но в большинстве своем, да, русскоязычные и это меня воротит от Брайтона.Но еще есть и абсолютно крутейший район Манхеттен-Бич. Всего минут 15 пешком от Брайтона. И рай для пенсионеров Сигейт. И достаточно стремный Кони-Айленд. И очаровательный Шипсхедбей (но не северней эв.Х и не восточней Бэдфорда), где живут русскоязычные тоже, но район тн "среднего класса" и вполне себе благополучные Мидвуд и Бенсонхерст. И просто смесь стремного с престижным в Бэй-Риджем (но там не так много русскоязычных).А не эмигрантские - Флэтбуш, в том числе в даунтауне, да и весь север - вот это гетто так гетто.И Манхеттен неоднородный и Квинс и даже адский Бронкс имеет Ривердейл - островок благополучия и престижности. Вот Стейтен Айленд (бывшая городская свалка)- более-менее равномерный спальник.Такой он, Нью-Йорк, в который, почему-то??? стремятся попасть десятки миллионов со всего мира.Ну и, с географией тоже у вас не сложилось? В середине страны? Вас обманули!На Восточном побережье!Ладно, вас нет в США, и это хорошо.Удачки. rjkz

Повідомлень: 13079 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6839 раз. Подякували: 3863 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 тра, 2022 20:12 Как вы всё это в голове держите-всё про всех знаете---у кого где квартира,сколько детей,кто где учиться где работает что есть и т. д.



Я уже писал, что в моей теме, после кризиса 2008 года, наши все рабочие и прорабы, став рабочими, уехали в Германию. Всем дали на старт 7 евро в час на пробный контракт. На 3 месяца. Потом дали постоянные контракты постепенно доведя до 25 евро в час. Потом они перестали выходить на связь и делиться новостями. Через несколько лет вернулся один с гонором. Почувствовать себя "хозяином жизни" в Киеве. Остальные остались. Работодатель обеспечивал их жильем и на объекты вывозил на автобусе. СО временем они купили себе Мерс Вито для бОльшей свободы. Получили ВНЖ, учили язык. Периодически приезжали в Киев побыть с семьей. Отпуск раз в год и дорогу туда-обратно оплачивал работодатель.

Не знаю или бывший наш прораб сделал это, но собирался забрать семью туда. В Киеве квартира в сталинке на пр.Науки, гараж, дача где-то по Одесской трассе. Кажется Круглик.

Так что квалифицированные рабочие, особенно узкие спецы, точно не пропадут.[/quote] Как вы всё это в голове держите-всё про всех знаете---у кого где квартира,сколько детей,кто где учиться где работает что есть и т. д.Я уже писал, что в моей теме, после кризиса 2008 года, наши все рабочие и прорабы, став рабочими, уехали в Германию. Всем дали на старт 7 евро в час на пробный контракт. На 3 месяца. Потом дали постоянные контракты постепенно доведя до 25 евро в час. Потом они перестали выходить на связь и делиться новостями. Через несколько лет вернулся один с гонором. Почувствовать себя "хозяином жизни" в Киеве. Остальные остались. Работодатель обеспечивал их жильем и на объекты вывозил на автобусе. СО временем они купили себе Мерс Вито для бОльшей свободы. Получили ВНЖ, учили язык. Периодически приезжали в Киев побыть с семьей. Отпуск раз в год и дорогу туда-обратно оплачивал работодатель.Не знаю или бывший наш прораб сделал это, но собирался забрать семью туда. В Киеве квартира в сталинке на пр.Науки, гараж, дача где-то по Одесской трассе. Кажется Круглик.Так что квалифицированные рабочие, особенно узкие спецы, точно не пропадут.[/quote] konstantin kirovograd

Повідомлень: 910 З нами з: 20.01.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 тра, 2022 20:16 Re: Еміграція, заробітчанство Уппсс, я и не заметил как сделали новую ветку про эмиграцию.

Очередная помойка, куда будут сбрасывать ненужные посты? rjkz

Повідомлень: 13079 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6839 раз. Подякували: 3863 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7891011> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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