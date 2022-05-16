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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 тра, 2022 20:18
rjkz написав:
Очередная помойка, куда будут сбрасывать ненужные посты?
нужность поста определяется веткой его размещения? Знаете что интересно, у нас есть эмигранты в Израиль и в Германию на форуме (вы их знаете), их активность на ветках про эмиграцию нулевая а на ветке про киевский бетон они через чур активны (один правда в бане отдыхает). Тот что в бане любит размышлять про Ирпень (где ни разу не был). А сообщить что то полезное про эмигрантское счастье видимо нечего.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 16 тра, 2022 20:25, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 16 тра, 2022 20:21
konstantin kirovograd написав:
:D
Как вы всё это в голове держите-всё про всех знаете---у кого где квартира,сколько детей,кто где учиться где работает что есть и т. д.
Я уже писал, что в моей теме, после кризиса 2008 года, наши все рабочие и прорабы, став рабочими, уехали в Германию. Всем дали на старт 7 евро в час на пробный контракт. На 3 месяца. Потом дали постоянные контракты постепенно доведя до 25 евро в час. Потом они перестали выходить на связь и делиться новостями. Через несколько лет вернулся один с гонором. Почувствовать себя "хозяином жизни" в Киеве. Остальные остались. Работодатель обеспечивал их жильем и на объекты вывозил на автобусе. СО временем они купили себе Мерс Вито для бОльшей свободы. Получили ВНЖ, учили язык. Периодически приезжали в Киев побыть с семьей. Отпуск раз в год и дорогу туда-обратно оплачивал работодатель.
Не знаю или бывший наш прораб сделал это, но собирался забрать семью туда. В Киеве квартира в сталинке на пр.Науки, гараж, дача где-то по Одесской трассе. Кажется Круглик.
Так что квалифицированные рабочие, особенно узкие спецы, точно не пропадут.
[/quote]
Ну я с людьми долго отношения поддерживаю. Не делаю пакости, чем могу - помогаю. Кто-то мне тоже помогает.
Это сближает.
Я дружу больше 20 лет с людьми, с которыми когда-то недолго работал.
С кем-то пересекся ненадолго, но что-то сблизило.
Хорошие люди хороших притягивают.
Ах, да, забыл - я еще офигительно скромный!
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Додано: Пон 16 тра, 2022 20:25
vitaliian написав: rjkz написав:
Очередная помойка, куда будут сбрасывать ненужные посты?
нужность поста определяется веткой его размещения? Знаете что интересно, у нас есть эмигранты в Израиль и в Германию на форуме (вы их знаете), их активность на ветках про эмиграцию нулевая а на ветке про киевский бетон они через чур активны (один правда в бане отдыхает). Нечего им сообщить про эмигрантское счастье, наоборот приходят покушать киевское.
Потому что на ветке обвалистов есть общение, а остальные - место тематической утилизации. Я имею ввиду иммиграционные.
Очевидно, эту ветку создали, когда я на ветке Глобализации выступил против функции помойки.
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Додано: Пон 16 тра, 2022 20:27
BIGor написав: cherchiltank написав:
Наприклад зараз я можу все продати скажімо за 500 тис і звалити - що за ці гроші я куплю в Америці, Європі - ніхєра, ще й працювати доведеться в 45 років а тут до війни в мене був пасивний дохід 4 тис в місяць
А після війни на який пасивний дохід очікуєте?
Десь 2000 в доларах тобто біля 70 тис в гривнях ( в мене оренда в гривнях)
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Додано: Пон 16 тра, 2022 20:28
Открыл первую страницу - так и есть.
Сюда сливают со всех веток.
Типа канализации.
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Додано: Пон 16 тра, 2022 20:29
rjkz написав:
Потому что на ветке обвалистов есть общение, а остальные - место тематической утилизации. Я имею ввиду иммиграционные.
Очевидно, эту ветку создали, когда я на ветке Глобализации выступил против функции помойки.
как минимум вас услышали. Там общение не про эмиграцию, а про то как нагреть руки на недвижимости
есть такая мысль, на этом форуме собрались все более-менее успешные, молодых здесь почти нет, даже долярчику под 40, поэтому эмиграция их мало интересует.
rjkz написав:
Открыл первую страницу - так и есть.
Сюда сливают со всех веток.
Типа канализации.
по моему хуже когда просто удаляют.
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Додано: Пон 16 тра, 2022 20:33
rjkz написав: cherchiltank написав:
Знов таки це все окремі випадки, хтось заробляє тяжкою працею і надіється не захворіти до пенсів, хтось в айті отримує 200 плюс тисяч, для молоді особливо з гарною освітою інглішем безумовно краще там, для роботяг які вміють хочуть і можуть вкалувати - також, для 40 плюс або тих хто звик працювати аби як - краще тут - є купа нюансів, всі ці розповіді знайомих знайомих - це все не те - треба самому спробувати і писати. Наприклад зараз я можу все продати скажімо за 500 тис і звалити - що за ці гроші я куплю в Америці, Європі - ніхєра, ще й працювати доведеться в 45 років а тут до війни в мене був пасивний дохід 4 тис в місяць, квартира в центрі 200 метрів, - скільки мені прийдеться вкалувати щоб те ж саме отримати там? А жити коли? В 70? - так це дожити треба та і в такому віці нахєра воно все?)
Вы знаете, мне этот пост очень понравился.
Это действительно правда - США это страна, где можно всего достичь.
Надо или уметь и работать руками и/или головой или быть предпринимателем.
Такие как зерокул, которые не знают что хотят, не хотят стресса, не хотят работать - возвращаются. Несмотря на якобы свободный Инглиш (это хорошо, но нелостаточно. В США таких хватает, как ни странно
) В Украине за украинский тоже нашару баблом не заваливают.
Жизнь состоит из множества частных историй. Вы хотите мой опыт? "Их есть у меня" (с). Но я не хочу, чтобы мне завидовали.
Да и чтоб не сглазить
Я всегда пишу если о себе, то о прошлом, почти никогда о настоящем и никогда о планах.
О возрасте для эмиграции писал на ветке:Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
Но да, если вас все устраивает и вы живете только для себя - нет смысла.
Эмиграция - это такой фильтр, благодаря которому такие страны как Канада, США, Австрали и пр. Получают молодых, предприимчивых и готовых работать. Ну, а остаются...все остальное.
Ну так повинен же хтось лишитись на рідній землі, до того ж із всєх остальних багато хто в ЗСУ боронить нашу країну. А так кожному своє, в Україні ніхто нікого насильно ніколи не тримав і не тримає, все буде добре
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Додано: Пон 16 тра, 2022 20:41
rjkz написав: cherchiltank написав:
Знов таки це все окремі випадки, хтось заробляє тяжкою працею і надіється не захворіти до пенсів, хтось в айті отримує 200 плюс тисяч, для молоді особливо з гарною освітою інглішем безумовно краще там, для роботяг які вміють хочуть і можуть вкалувати - також, для 40 плюс або тих хто звик працювати аби як - краще тут - є купа нюансів, всі ці розповіді знайомих знайомих - це все не те - треба самому спробувати і писати. Наприклад зараз я можу все продати скажімо за 500 тис і звалити - що за ці гроші я куплю в Америці, Європі - ніхєра, ще й працювати доведеться в 45 років а тут до війни в мене був пасивний дохід 4 тис в місяць, квартира в центрі 200 метрів, - скільки мені прийдеться вкалувати щоб те ж саме отримати там? А жити коли? В 70? - так це дожити треба та і в такому віці нахєра воно все?)
\\\
Эмиграция - это такой фильтр, благодаря которому такие страны как Канада, США, Австрали и пр. Получают молодых, предприимчивых и готовых работать. Ну, а остаются...все остальное.
Не могу не обратить внимание на класическую инфоциганскую манипуляцию: "успешного успеха только упорные добиваются. Если ты успеха не достиг -- ты лузер"...
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Додано: Пон 16 тра, 2022 21:06
rjkz написав:Уппсс, я и не заметил как сделали новую ветку про эмиграцию.
Очередная помойка, куда будут сбрасывать ненужные посты?
Помийка чи ні визначається тим, що пишуть. А зараз такий шквал повідомлень на тему еміграції, що кудись їх подіти тре, а в гілках про оренду й нерухомість не місце. Вашу гілочку, як ви й просили, я не чіпаю, в сенсі не переношу туди. Тож хай тут буде.
Тема, насправді, і цікава і актуальна, як в купівля нерухомості закордоном. І чимало тих, хто скептично пишуть на тему емігрантів, насправді й самі розглядають цей варіянт, просто більш критично.
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Додано: Пон 16 тра, 2022 21:08
_hunter написав: rjkz написав: cherchiltank написав:
Знов таки це все окремі випадки, хтось заробляє тяжкою працею і надіється не захворіти до пенсів, хтось в айті отримує 200 плюс тисяч, для молоді особливо з гарною освітою інглішем безумовно краще там, для роботяг які вміють хочуть і можуть вкалувати - також, для 40 плюс або тих хто звик працювати аби як - краще тут - є купа нюансів, всі ці розповіді знайомих знайомих - це все не те - треба самому спробувати і писати. Наприклад зараз я можу все продати скажімо за 500 тис і звалити - що за ці гроші я куплю в Америці, Європі - ніхєра, ще й працювати доведеться в 45 років а тут до війни в мене був пасивний дохід 4 тис в місяць, квартира в центрі 200 метрів, - скільки мені прийдеться вкалувати щоб те ж саме отримати там? А жити коли? В 70? - так це дожити треба та і в такому віці нахєра воно все?)
\\\
Эмиграция - это такой фильтр, благодаря которому такие страны как Канада, США, Австрали и пр. Получают молодых, предприимчивых и готовых работать. Ну, а остаются...все остальное.
Не могу не обратить внимание на класическую инфоциганскую манипуляцию: "успешного успеха только упорные добиваются. Если ты успеха не достиг -- ты лузер"...
Ну, взагалі то, без всякої інфоциганщини, це очевидно - якщо ти не досяг успіху, значить, ти лузер. Це фактично визначення слова "лузер". Така вже правда життя
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