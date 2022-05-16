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#<1 ... 891011> Додано: Пон 16 тра, 2022 20:18 rjkz написав: Очередная помойка, куда будут сбрасывать ненужные посты? Очередная помойка, куда будут сбрасывать ненужные посты? нужность поста определяется веткой его размещения? Знаете что интересно, у нас есть эмигранты в Израиль и в Германию на форуме (вы их знаете), их активность на ветках про эмиграцию нулевая а на ветке про киевский бетон они через чур активны (один правда в бане отдыхает). Тот что в бане любит размышлять про Ирпень (где ни разу не был). А сообщить что то полезное про эмигрантское счастье видимо нечего. нужность поста определяется веткой его размещения? Знаете что интересно, у нас есть эмигранты в Израиль и в Германию на форуме (вы их знаете), их активность на ветках про эмиграцию нулевая а на ветке про киевский бетон они через чур активны (один правда в бане отдыхает). Тот что в бане любит размышлять про Ирпень (где ни разу не был). А сообщить что то полезное про эмигрантское счастье видимо нечего. Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 16 тра, 2022 20:25, всього редагувалось 2 разів. vitaliian

Повідомлень: 12991 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2010 раз. Подякували: 2850 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 тра, 2022 20:21 konstantin kirovograd написав: :D Как вы всё это в голове держите-всё про всех знаете---у кого где квартира,сколько детей,кто где учиться где работает что есть и т. д.



Я уже писал, что в моей теме, после кризиса 2008 года, наши все рабочие и прорабы, став рабочими, уехали в Германию. Всем дали на старт 7 евро в час на пробный контракт. На 3 месяца. Потом дали постоянные контракты постепенно доведя до 25 евро в час. Потом они перестали выходить на связь и делиться новостями. Через несколько лет вернулся один с гонором. Почувствовать себя "хозяином жизни" в Киеве. Остальные остались. Работодатель обеспечивал их жильем и на объекты вывозил на автобусе. СО временем они купили себе Мерс Вито для бОльшей свободы. Получили ВНЖ, учили язык. Периодически приезжали в Киев побыть с семьей. Отпуск раз в год и дорогу туда-обратно оплачивал работодатель.

Не знаю или бывший наш прораб сделал это, но собирался забрать семью туда. В Киеве квартира в сталинке на пр.Науки, гараж, дача где-то по Одесской трассе. Кажется Круглик.

Так что квалифицированные рабочие, особенно узкие спецы, точно не пропадут. :DКак вы всё это в голове держите-всё про всех знаете---у кого где квартира,сколько детей,кто где учиться где работает что есть и т. д.Я уже писал, что в моей теме, после кризиса 2008 года, наши все рабочие и прорабы, став рабочими, уехали в Германию. Всем дали на старт 7 евро в час на пробный контракт. На 3 месяца. Потом дали постоянные контракты постепенно доведя до 25 евро в час. Потом они перестали выходить на связь и делиться новостями. Через несколько лет вернулся один с гонором. Почувствовать себя "хозяином жизни" в Киеве. Остальные остались. Работодатель обеспечивал их жильем и на объекты вывозил на автобусе. СО временем они купили себе Мерс Вито для бОльшей свободы. Получили ВНЖ, учили язык. Периодически приезжали в Киев побыть с семьей. Отпуск раз в год и дорогу туда-обратно оплачивал работодатель.Не знаю или бывший наш прораб сделал это, но собирался забрать семью туда. В Киеве квартира в сталинке на пр.Науки, гараж, дача где-то по Одесской трассе. Кажется Круглик.Так что квалифицированные рабочие, особенно узкие спецы, точно не пропадут. [/quote]



Ну я с людьми долго отношения поддерживаю. Не делаю пакости, чем могу - помогаю. Кто-то мне тоже помогает.

Это сближает.

Я дружу больше 20 лет с людьми, с которыми когда-то недолго работал.

С кем-то пересекся ненадолго, но что-то сблизило.

Хорошие люди хороших притягивают.

Ах, да, забыл - я еще офигительно скромный! [/quote]Ну я с людьми долго отношения поддерживаю. Не делаю пакости, чем могу - помогаю. Кто-то мне тоже помогает.Это сближает.Я дружу больше 20 лет с людьми, с которыми когда-то недолго работал.С кем-то пересекся ненадолго, но что-то сблизило.Хорошие люди хороших притягивают.Ах, да, забыл - я еще офигительно скромный! rjkz

Повідомлень: 13079 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6839 раз. Подякували: 3864 раз. Профіль 2 3 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 тра, 2022 20:25 vitaliian написав: rjkz написав: Очередная помойка, куда будут сбрасывать ненужные посты? Очередная помойка, куда будут сбрасывать ненужные посты? нужность поста определяется веткой его размещения? Знаете что интересно, у нас есть эмигранты в Израиль и в Германию на форуме (вы их знаете), их активность на ветках про эмиграцию нулевая а на ветке про киевский бетон они через чур активны (один правда в бане отдыхает). Нечего им сообщить про эмигрантское счастье, наоборот приходят покушать киевское. нужность поста определяется веткой его размещения? Знаете что интересно, у нас есть эмигранты в Израиль и в Германию на форуме (вы их знаете), их активность на ветках про эмиграцию нулевая а на ветке про киевский бетон они через чур активны (один правда в бане отдыхает). Нечего им сообщить про эмигрантское счастье, наоборот приходят покушать киевское.



Потому что на ветке обвалистов есть общение, а остальные - место тематической утилизации. Я имею ввиду иммиграционные.

Очевидно, эту ветку создали, когда я на ветке Глобализации выступил против функции помойки. Потому что на ветке обвалистов есть общение, а остальные - место тематической утилизации. Я имею ввиду иммиграционные.Очевидно, эту ветку создали, когда я на ветке Глобализации выступил против функции помойки. rjkz

Повідомлень: 13079 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6839 раз. Подякували: 3864 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 тра, 2022 20:27 BIGor написав: cherchiltank написав: Наприклад зараз я можу все продати скажімо за 500 тис і звалити - що за ці гроші я куплю в Америці, Європі - ніхєра, ще й працювати доведеться в 45 років а тут до війни в мене був пасивний дохід 4 тис в місяць Наприклад зараз я можу все продати скажімо за 500 тис і звалити - що за ці гроші я куплю в Америці, Європі - ніхєра, ще й працювати доведеться в 45 років а тут до війни в мене був пасивний дохід 4 тис в місяць

А після війни на який пасивний дохід очікуєте? А після війни на який пасивний дохід очікуєте?

Десь 2000 в доларах тобто біля 70 тис в гривнях ( в мене оренда в гривнях) Десь 2000 в доларах тобто біля 70 тис в гривнях ( в мене оренда в гривнях) cherchiltank

Повідомлень: 62 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 тра, 2022 20:28 Re: Еміграція, заробітчанство Открыл первую страницу - так и есть.

Сюда сливают со всех веток.

Типа канализации. rjkz

Повідомлень: 13079 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6839 раз. Подякували: 3864 раз. Профіль 2 3 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 тра, 2022 20:29 rjkz написав: Потому что на ветке обвалистов есть общение, а остальные - место тематической утилизации. Я имею ввиду иммиграционные.

Очевидно, эту ветку создали, когда я на ветке Глобализации выступил против функции помойки. Потому что на ветке обвалистов есть общение, а остальные - место тематической утилизации. Я имею ввиду иммиграционные.Очевидно, эту ветку создали, когда я на ветке Глобализации выступил против функции помойки. как минимум вас услышали. Там общение не про эмиграцию, а про то как нагреть руки на недвижимости



есть такая мысль, на этом форуме собрались все более-менее успешные, молодых здесь почти нет, даже долярчику под 40, поэтому эмиграция их мало интересует.



rjkz написав: Открыл первую страницу - так и есть.

Сюда сливают со всех веток.

Типа канализации. Открыл первую страницу - так и есть.Сюда сливают со всех веток.Типа канализации.

по моему хуже когда просто удаляют. как минимум вас услышали. Там общение не про эмиграцию, а про то как нагреть руки на недвижимостиесть такая мысль, на этом форуме собрались все более-менее успешные, молодых здесь почти нет, даже долярчику под 40, поэтому эмиграция их мало интересует.по моему хуже когда просто удаляют. vitaliian

Повідомлень: 12991 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2010 раз. Подякували: 2850 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 тра, 2022 20:33 rjkz написав: cherchiltank написав: Знов таки це все окремі випадки, хтось заробляє тяжкою працею і надіється не захворіти до пенсів, хтось в айті отримує 200 плюс тисяч, для молоді особливо з гарною освітою інглішем безумовно краще там, для роботяг які вміють хочуть і можуть вкалувати - також, для 40 плюс або тих хто звик працювати аби як - краще тут - є купа нюансів, всі ці розповіді знайомих знайомих - це все не те - треба самому спробувати і писати. Наприклад зараз я можу все продати скажімо за 500 тис і звалити - що за ці гроші я куплю в Америці, Європі - ніхєра, ще й працювати доведеться в 45 років а тут до війни в мене був пасивний дохід 4 тис в місяць, квартира в центрі 200 метрів, - скільки мені прийдеться вкалувати щоб те ж саме отримати там? А жити коли? В 70? - так це дожити треба та і в такому віці нахєра воно все?) Знов таки це все окремі випадки, хтось заробляє тяжкою працею і надіється не захворіти до пенсів, хтось в айті отримує 200 плюс тисяч, для молоді особливо з гарною освітою інглішем безумовно краще там, для роботяг які вміють хочуть і можуть вкалувати - також, для 40 плюс або тих хто звик працювати аби як - краще тут - є купа нюансів, всі ці розповіді знайомих знайомих - це все не те - треба самому спробувати і писати. Наприклад зараз я можу все продати скажімо за 500 тис і звалити - що за ці гроші я куплю в Америці, Європі - ніхєра, ще й працювати доведеться в 45 років а тут до війни в мене був пасивний дохід 4 тис в місяць, квартира в центрі 200 метрів, - скільки мені прийдеться вкалувати щоб те ж саме отримати там? А жити коли? В 70? - так це дожити треба та і в такому віці нахєра воно все?)



Вы знаете, мне этот пост очень понравился.

Это действительно правда - США это страна, где можно всего достичь.

Надо или уметь и работать руками и/или головой или быть предпринимателем.

Такие как зерокул, которые не знают что хотят, не хотят стресса, не хотят работать - возвращаются. Несмотря на якобы свободный Инглиш (это хорошо, но нелостаточно. В США таких хватает, как ни странно ) В Украине за украинский тоже нашару баблом не заваливают.

Жизнь состоит из множества частных историй. Вы хотите мой опыт? "Их есть у меня" (с). Но я не хочу, чтобы мне завидовали. Да и чтоб не сглазить

Я всегда пишу если о себе, то о прошлом, почти никогда о настоящем и никогда о планах.

О возрасте для эмиграции писал на ветке:

Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

Но да, если вас все устраивает и вы живете только для себя - нет смысла.

Эмиграция - это такой фильтр, благодаря которому такие страны как Канада, США, Австрали и пр. Получают молодых, предприимчивых и готовых работать. Ну, а остаются...все остальное. Вы знаете, мне этот пост очень понравился.Это действительно правда - США это страна, где можно всего достичь.Надо или уметь и работать руками и/или головой или быть предпринимателем.Такие как зерокул, которые не знают что хотят, не хотят стресса, не хотят работать - возвращаются. Несмотря на якобы свободный Инглиш (это хорошо, но нелостаточно. В США таких хватает, как ни странно) В Украине за украинский тоже нашару баблом не заваливают.Жизнь состоит из множества частных историй. Вы хотите мой опыт? "Их есть у меня" (с). Но я не хочу, чтобы мне завидовали.Да и чтоб не сглазитьЯ всегда пишу если о себе, то о прошлом, почти никогда о настоящем и никогда о планах.О возрасте для эмиграции писал на ветке:Но да, если вас все устраивает и вы живете только для себя - нет смысла.Эмиграция - это такой фильтр, благодаря которому такие страны как Канада, США, Австрали и пр. Получают молодых, предприимчивых и готовых работать. Ну, а остаются...все остальное.

Ну так повинен же хтось лишитись на рідній землі, до того ж із всєх остальних багато хто в ЗСУ боронить нашу країну. А так кожному своє, в Україні ніхто нікого насильно ніколи не тримав і не тримає, все буде добре Ну так повинен же хтось лишитись на рідній землі, до того ж із всєх остальних багато хто в ЗСУ боронить нашу країну. А так кожному своє, в Україні ніхто нікого насильно ніколи не тримав і не тримає, все буде добре cherchiltank

Повідомлень: 62 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 тра, 2022 20:41 rjkz написав: cherchiltank написав: Знов таки це все окремі випадки, хтось заробляє тяжкою працею і надіється не захворіти до пенсів, хтось в айті отримує 200 плюс тисяч, для молоді особливо з гарною освітою інглішем безумовно краще там, для роботяг які вміють хочуть і можуть вкалувати - також, для 40 плюс або тих хто звик працювати аби як - краще тут - є купа нюансів, всі ці розповіді знайомих знайомих - це все не те - треба самому спробувати і писати. Наприклад зараз я можу все продати скажімо за 500 тис і звалити - що за ці гроші я куплю в Америці, Європі - ніхєра, ще й працювати доведеться в 45 років а тут до війни в мене був пасивний дохід 4 тис в місяць, квартира в центрі 200 метрів, - скільки мені прийдеться вкалувати щоб те ж саме отримати там? А жити коли? В 70? - так це дожити треба та і в такому віці нахєра воно все?) Знов таки це все окремі випадки, хтось заробляє тяжкою працею і надіється не захворіти до пенсів, хтось в айті отримує 200 плюс тисяч, для молоді особливо з гарною освітою інглішем безумовно краще там, для роботяг які вміють хочуть і можуть вкалувати - також, для 40 плюс або тих хто звик працювати аби як - краще тут - є купа нюансів, всі ці розповіді знайомих знайомих - це все не те - треба самому спробувати і писати. Наприклад зараз я можу все продати скажімо за 500 тис і звалити - що за ці гроші я куплю в Америці, Європі - ніхєра, ще й працювати доведеться в 45 років а тут до війни в мене був пасивний дохід 4 тис в місяць, квартира в центрі 200 метрів, - скільки мені прийдеться вкалувати щоб те ж саме отримати там? А жити коли? В 70? - так це дожити треба та і в такому віці нахєра воно все?)

\\\

Эмиграция - это такой фильтр, благодаря которому такие страны как Канада, США, Австрали и пр. Получают молодых, предприимчивых и готовых работать. Ну, а остаются...все остальное. \\\Эмиграция - это такой фильтр, благодаря которому такие страны как Канада, США, Австрали и пр. Получают молодых, предприимчивых и готовых работать. Ну, а остаются...все остальное.

Не могу не обратить внимание на класическую инфоциганскую манипуляцию: "успешного успеха только упорные добиваются. Если ты успеха не достиг -- ты лузер"... Не могу не обратить внимание на класическую инфоциганскую манипуляцию: "успешного успеха только упорные добиваются. Если ты успеха не достиг -- ты лузер"... _hunter Повідомлень: 6790 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 467 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 тра, 2022 21:06 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Уппсс, я и не заметил как сделали новую ветку про эмиграцию.

Очередная помойка, куда будут сбрасывать ненужные посты? Помийка чи ні визначається тим, що пишуть. А зараз такий шквал повідомлень на тему еміграції, що кудись їх подіти тре, а в гілках про оренду й нерухомість не місце. Вашу гілочку, як ви й просили, я не чіпаю, в сенсі не переношу туди. Тож хай тут буде.

Тема, насправді, і цікава і актуальна, як в купівля нерухомості закордоном. І чимало тих, хто скептично пишуть на тему емігрантів, насправді й самі розглядають цей варіянт, просто більш критично. Помийка чи ні визначається тим, що пишуть. А зараз такий шквал повідомлень на тему еміграції, що кудись їх подіти тре, а в гілках про оренду й нерухомість не місце. Вашу гілочку, як ви й просили, я не чіпаю, в сенсі не переношу туди. Тож хай тут буде.Тема, насправді, і цікава і актуальна, як в купівля нерухомості закордоном. І чимало тих, хто скептично пишуть на тему емігрантів, насправді й самі розглядають цей варіянт, просто більш критично. Faceless

Модератор Повідомлень: 31438 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1338 раз. Подякували: 7513 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 тра, 2022 21:08 Re: Еміграція, заробітчанство _hunter написав: rjkz написав: cherchiltank написав: Знов таки це все окремі випадки, хтось заробляє тяжкою працею і надіється не захворіти до пенсів, хтось в айті отримує 200 плюс тисяч, для молоді особливо з гарною освітою інглішем безумовно краще там, для роботяг які вміють хочуть і можуть вкалувати - також, для 40 плюс або тих хто звик працювати аби як - краще тут - є купа нюансів, всі ці розповіді знайомих знайомих - це все не те - треба самому спробувати і писати. Наприклад зараз я можу все продати скажімо за 500 тис і звалити - що за ці гроші я куплю в Америці, Європі - ніхєра, ще й працювати доведеться в 45 років а тут до війни в мене був пасивний дохід 4 тис в місяць, квартира в центрі 200 метрів, - скільки мені прийдеться вкалувати щоб те ж саме отримати там? А жити коли? В 70? - так це дожити треба та і в такому віці нахєра воно все?) Знов таки це все окремі випадки, хтось заробляє тяжкою працею і надіється не захворіти до пенсів, хтось в айті отримує 200 плюс тисяч, для молоді особливо з гарною освітою інглішем безумовно краще там, для роботяг які вміють хочуть і можуть вкалувати - також, для 40 плюс або тих хто звик працювати аби як - краще тут - є купа нюансів, всі ці розповіді знайомих знайомих - це все не те - треба самому спробувати і писати. Наприклад зараз я можу все продати скажімо за 500 тис і звалити - що за ці гроші я куплю в Америці, Європі - ніхєра, ще й працювати доведеться в 45 років а тут до війни в мене був пасивний дохід 4 тис в місяць, квартира в центрі 200 метрів, - скільки мені прийдеться вкалувати щоб те ж саме отримати там? А жити коли? В 70? - так це дожити треба та і в такому віці нахєра воно все?)

\\\

Эмиграция - это такой фильтр, благодаря которому такие страны как Канада, США, Австрали и пр. Получают молодых, предприимчивых и готовых работать. Ну, а остаются...все остальное. \\\Эмиграция - это такой фильтр, благодаря которому такие страны как Канада, США, Австрали и пр. Получают молодых, предприимчивых и готовых работать. Ну, а остаются...все остальное.

Не могу не обратить внимание на класическую инфоциганскую манипуляцию: "успешного успеха только упорные добиваются. Если ты успеха не достиг -- ты лузер"... Не могу не обратить внимание на класическую инфоциганскую манипуляцию: "успешного успеха только упорные добиваются. Если ты успеха не достиг -- ты лузер"...



Ну, взагалі то, без всякої інфоциганщини, це очевидно - якщо ти не досяг успіху, значить, ти лузер. Це фактично визначення слова "лузер". Така вже правда життя Ну, взагалі то, без всякої інфоциганщини, це очевидно - якщо ти не досяг успіху, значить, ти лузер. Це фактично визначення слова "лузер". Така вже правда життя Faceless

Модератор Повідомлень: 31438 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1338 раз. Подякували: 7513 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 891011> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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